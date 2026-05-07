Прогноз погоды с 8 по 17 мая в Запорожье указывает на преимущественно изменяющиеся условия, сообщает Politeka.
Прогноз погоды с 8 по 17 мая в Запорожье предоставили на сайте sinoptik.ua.
8 мая температура будет колебаться от +12° утром до +25° днем, при этом в течение всего дня будет держаться ясное небо без осадков.
9 мая сохранится стабильная атмосфера на улице с показателями от +14 до +22, небо будет ясным, а осадков не прогнозируется.
Далее погодные условия станут постепенно меняться. 10 мая температура будет от +15 до +23, но небо будет преимущественно пасмурным в течение дня с прояснением лишь вечером. Осадков не ожидается.
11 мая температура будет колебаться от +15 до +23, однако облачность сохранится в течение всего дня, без дождя.
12 мая в городе прогнозируется облачное небо с температурой от +14 до +22. Осадков не будет, однако солнце почти не будет.
13 мая температурные показатели останутся на уровне +16 ° до +22 °, но облака удержатся в течение всего дня, а небо не прояснится до вечера.
Во второй половине данного периода погодные условия станут нестабильнее. 14 мая температура составит от +14 до +20°, и уже в дневные часы ожидается мелкий дождь, который прекратится ближе к вечеру.
15 мая температура будет подниматься до +21°, но небо будет облачным, без осадков.
16 и 17 мая температура будет держаться от +14° до +22°, в дневные часы возможен мелкий дождь, который будет прекращаться до вечера. Ночь и утро останутся без осадков.
Таким образом, прогноз с 8 по 17 мая в Запорожье демонстрирует переход от ясной и теплой погоды в начале периода к более облачной и дождливой.
