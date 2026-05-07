Прогноз погоди з 8 до 17 травня у Запоріжжі вказує на переважно мінливі умови, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 8 до 17 травня у Запоріжжі надали на сайті sinoptik.ua.

8 травня температура коливатиметься від +12° вранці до +25° вдень, при цьому протягом усього дня утримається ясне небо без опадів.

9 травня збережеться стабільна атмосфера на вулиці з показниками від +14° до +22°, небо залишатиметься ясним, а опадів не прогнозується.

Далі погодні умови почнуть поступово змінюватися. 10 травня температура становитиме від +15° до +23°, але небо буде переважно похмурим протягом дня з проясненням лише ввечері. Опадів не очікується.

11 травня температура коливатиметься від +15° до +23°, однак хмарність збережеться протягом усього дня, без дощу.

12 травня у місті прогнозується хмарне небо з температурою від +14° до +22°. Опадів не буде, однак сонце майже не з’являтиметься.

13 травня температурні показники залишаться на рівні +16° до +22°, але хмари утримаються протягом усього дня, а небо не проясниться до вечора.

У другій половині вкааного періоду погодні умови стануть нестабільнішими. 14 травня температура становитиме від +14° до +20°, і вже у денні години очікується дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора.

15 травня температура підніматиметься до +21°, але небо залишатиметься хмарним, без опадів.

16 та 17 травня температура триматиметься в межах від +14° до +22°, у денні години можливий дрібний дощ, який припинятиметься до вечора. Ніч і ранок залишаться без опадів.

Таким чином, прогноз з 8 до 17 травня у Запоріжжі демонструє перехід від ясної та теплої погоди на початку періоду до більш хмарної та місцями дощової.

