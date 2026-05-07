Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично доступні у місті через гуманітарні пункти та благодійні організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надаються у межах роботи гуманітарних штабів, державних та благодійних ініціатив, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі діє мережа гуманітарних пунктів, де час від часу організовують видачу безкоштовних продуктів та базової допомоги для ВПО та пенсіонерів.

У різних районах працює Гуманітарний штаб, який надає підтримку різним категоріям населення.

До них належать діти, літні люди, жінки, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини, люди з інвалідністю та малозабезпечені сім’ї.

Для отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі необхідно звертатися за визначеними адресами у різних районах.

Зокрема, в Олександрівському, Заводському, Вознесенівському, Дніпровському, Хортицькому, Комунарському та Шевченківському районах.

Графік роботи пунктів зазвичай встановлений з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00.

Окремо важливо, що така підтримка видається лише за умови наявності документів. Людям необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також довідку про реєстрацію або статус внутрішньо переміщеної особи.

Без підтвердження документів отримати допомогу неможливо. Ще одним напрямком підтримки є діяльність благодійного фонду «Карітас».

Організація надає гуманітарну, психологічну допомогу, а також догляд вдома для літніх людей та осіб з інвалідністю.

Окремо у місті працює фонд Help ЗП ЮА, який також забезпечує гуманітарною підтримкою мешканців Запоріжжя.

Допомога надається вразливим категоріям, серед яких жінки, люди з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені сім’ї.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, З 'явилася життєво важлива гуманітарна допомога: яку підтримку обіцяють пенсіонерам в Запорізькій області.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де та як шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі: де видають підтримку.