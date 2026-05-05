Обмеження руху транспорту в Запоріжжі запровадили у зв’язку з ремонтними роботами в центральній частині міста.

Обмеження руху транспорту в Запоріжжі у центральній частині міста запроваджили на період проведення ремонтних робіт на трамвайній інфраструктурі та дорожньому покритті, повідомляє Politeka.

Через обмеження руху транспорту в Запоріжжі, частина електротранспорту змінила маршрути, а окремі рейси тимчасово не виконуються.

Як проінформували у міскій раді, йдеться про ділянку в районі перетину вулиці Патріотичної та бульвару Центрального, де проводять оновлення колій та асфальту.

Роботи розпочалися 4 травня о 9 годині ранку і, за планом, триватимуть до 25 травня. У цей період міська транспортна система працює за зміненими схемами.

Все тому, що проведення ремонту унеможливлює звичне курсування трамваїв у повному обсязі. Саме тому частину маршрутів скорочено, а один з них повністю виведено з експлуатації на час виконання робіт.

У межах змін, трамвай №3 курсує лише скороченим маршрутом від залізничного вокзалу Запоріжжя І до вулиці Шкільної із проходженням через трамвайне депо.

Натомість, трамвай №16 тимчасово не виконує рейси і повністю зупинений на період ремонтних робіт. Обмеження руху транспорту в Запоріжжі також вплинули на організацію альтернативних перевезень.

Для компенсації відсутності частини трамвайних рейсів у місті запровадили додаткові автобусні маршрути, які мають забезпечити сполучення між ключовими районами та зупинками, що залишилися без електротранспорту.

Зокрема, організовано автобусні напрямки між районом Павло Кічкас та вулицею Сєдова, а також між комбінатом Запоріжсталь і тією ж вулицею Сєдова.

Окремо в місті звертають увагу на проїзд приватного транспорту. Водіїв просять бути уважними під час проїзду ділянкою ремонту, оскільки там встановлені тимчасові дорожні знаки та організовано об’їзні маршрути.

