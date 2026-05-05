Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі періодично доступні через гуманітарні ініціативи та благодійні організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі час від часу надаються через міські гуманітарні програми та благодійні фонди, які працюють у регіоні, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі діє кілька напрямків підтримки, де мешканці можуть розраховувати на допомогу у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів та базових товарів першої необхідності.

Один із них - міський гуманітарний штаб, який працює як державна ініціатива та охоплює різні категорії населення.

Допомогу можна отримати у визначених районах міста, зокрема в Олександрівському районі за адресою КЗ Запорізький академічний обласний театр ляльок ЗОР, вул. Гоголя, буд.60.

У Заводському районі - на вул. Ринкова, буд. 2, у Вознесенівському районі - на вул. Незалежної України, буд. 55.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі також можуть бути доступні через благодійні організації, які надають гуманітарну підтримку постраждалим від війни, людям похилого віку та іншим вразливим категоріям.

Серед таких організацій працює благодійний фонд Карітас, який займається не лише гуманітарною, а й психологічною допомогою.

Організація підтримує людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також надає послуги догляду вдома для літніх людей і осіб з інвалідністю на безоплатній основі.

Окремо у місті працює фонд Help ЗП ЮА, який також надає гуманітарну підтримку жителям. Його діяльність спрямована на допомогу соціально вразливим категоріям, зокрема багатодітним сім’ям, людям з інвалідністю, малозабезпеченим родинам та жінкам, які потребують підтримки.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де українцям шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.