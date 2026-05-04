Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі залишається важливим інструментом допомоги для людей, які шукають безпечний тимчасовий прихисток.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі можна знайти через онлайн-платформу «Допомагай», яка об’єднує актуальні пропозиції тимчасового розміщення для переселенців, повідомляє Politeka.

Сервіс працює як єдина база оголошень від приватних власників. Тут можна підібрати як окрему кімнату, так і повноцінне помешкання залежно від потреб, складу родини та побутових умов.

Формати проживання різняться. Одні варіанти передбачають повністю самостійне користування житлом, інші — спільне проживання з господарями.

Серед актуальних пропозицій є кімната у приватному будинку, розташованому приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. Оселя має кілька житлових зон і забезпечена базовими умовами для щоденного побуту.

Для мешканців доступні пічне опалення, інтернет, необхідна побутова техніка, а також резервне живлення від генератора. Це особливо важливо у разі перебоїв з електропостачанням.

Власник проживає на території разом із домашніми тваринами та за потреби допомагає вирішувати побутові питання.

Ще один варіант розрахований на жінку, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Проживання передбачає розміщення у сільській місцевості зі спільним веденням господарства.

У такій локації також є доступ до зв’язку, побутових зручностей і автономних джерел енергії, що дозволяє зберігати комфорт навіть за нестабільного електропостачання.

Окремо доступні пропозиції у приватному секторі поблизу міста. Зокрема, йдеться про кімнату для однієї особи з можливістю взаємної підтримки між мешканцями.

Актуальні оголошення на платформі регулярно оновлюються, тому переселенцям радять стежити за новими варіантами та оперативно контактувати з власниками.

