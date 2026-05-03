Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 4 по 10 травня будуть тривати через важливі роботи енергетиків в електромережах міста, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
У зв'язку з проведенням планових та профілактичних робіт на електромережах вводяться графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 4 по 10 травня. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла.
04.05.2026 року вимикатимуть електрику через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлення діятимуть з 09:00 до 17:00 години на вулицях:
- Центральний: 23, 27, 9
- Автодорівська: 14-26
- Брюлова: 2, 2А
- Василя Діденка (Боженка): 19
- Володимира Мономаха (Олександра Невського): 1-7
- Гончара: 1-15, 2, 6, 8
- Деповська: 123, 21, 23а, 23б, 25, 29, 29с, 31с, 35с, 39с, 24, 28с, 30с, 32с, 34а, 34, 40с, 39с/2, 41а, 41с, 51с, 53с, 55а, 57, 59с, 40, 42, 42с, 50с, 52с, 54с, 56, 58, 60, 61, 61а, 63, 62, 62/1, 62/2, 64, 66, 68, 65/1, 65/2, 65а, 67, 67а, 69, 70, 72, 72г, 78а, 80, 81, 83/1, 82, 90-122, 83, 85/1, 87, 89, 121
- Ізюмська (Ясногірська): 1 (оп 4,оп 16), 2-18, 3-17
- Каспійська: 97А
- Кругова: 165
- Незалежної України: 80А, 82, 82А, 82Б
- Омельченка: 2, 4
- Павла Глазового (Глазунова): 1, 11, 3, 5, 7, 9
- Павлокічкаська: 14, 16
- Перспективна: 13, 13А
- Посадочна: 3А, 4
- Учительська: 119-127, 124-134
- Червона: 21
- Чонгарська: 19-31, 20-34
- пр. Моторобудівників: 190, 52, 54, 56, 58, 60
- пр. Соборний: 170, 170Б, 170В, 170Г
- пров. Єреванський: 2-10, 3-13
- пров. Стальний: 3-13, 4-14
05.05.2026 року також діятимуть додаткові обмеження. Вони триватимуть з 09:00 до 17:00 години на таких вулицях:
- Базарна (Анголенка): 14а, 14б, 14в
- Верхня: 15
- Вузівська: 5-11, 8, 8А, 8Б, 12
- Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 111-113А, 73-89
- Господарча: 1-19
- Мала: 1
- Миколи Ласточкіна (Чапаєва): 1-5, 10, 10д, 2-8, 8а
- Насосна: 20, 21, 23, 25, 29
- Павлокічкаська: 28, 30, 32А, 38А
- Перспективна: 27, 29, 31, 33, 35
- Посадочна: 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29
- Променева: 13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31
- Райдужна: 3, 3А, 5-9, 4-24
- Серікова Сергія (Комсомольська): 11, 13, 15, 3, 7, 9
- Скельна: 24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40
- Ужгородська: 3, 5-13, 6-16
- Фанатська (Добролюбова): 27, 31, 32
- Фільтрова: 20, 22, 24
- пр. Соборний: 13, 15, 17, 8б
- пров. Рудний: 1-7, 2-6
07.05.2026 року через плановий ремонт електрообладнання не буде світла з 09:00 до 17:00 години. Світло зникне за наступними адресами:
- Бориса Грінченка: 68-84, 73-87
- Брюлова: 5, 5 (п.1-5)
- Героїв 110-ї бригади (Докучаєва): 54-64, 55, 57
- Зеленодольська: 62, 64
- Краківська (Вороніхіна): 6 (п.2-9), 7, 9, 8, 8а
- Кругова: 146, 148, 150, 152, 152 (п.1 (п.2,3), 154, 154а, 177, 152 (п.4,5 (п.2,3)
- Михайла Залевського (Вересаєва): 2, 3, 9
- Чарівна: 103, 105, 105а, 107, 107 (п.1-3), 107 (п.4,5), 107 (п.6,7), 109а, 28а, 29, 93, 95, 107-113, 109 (п.1,2), 109 (п.3-6), 113 (п.1-4), 113 (п.5,6), 113, 113а
- пр. Моторобудівників: 2/Чарівна, 76а
- пров. Спасівський: 19-35, 22.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де українцям шукати домівку.
Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.