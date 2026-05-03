Вводяться додаткові планові графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 4 по 10 травня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 4 по 10 травня будуть тривати через важливі роботи енергетиків в електромережах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

У зв'язку з проведенням планових та профілактичних робіт на електромережах вводяться графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 4 по 10 травня. Для зручності мешканців енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла.

04.05.2026 року вимикатимуть електрику через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлення діятимуть з 09:00 до 17:00 години на вулицях:

Центральний: 23, 27, 9

Автодорівська: 14-26

Брюлова: 2, 2А

Василя Діденка (Боженка): 19

Володимира Мономаха (Олександра Невського): 1-7

Гончара: 1-15, 2, 6, 8

Деповська: 123, 21, 23а, 23б, 25, 29, 29с, 31с, 35с, 39с, 24, 28с, 30с, 32с, 34а, 34, 40с, 39с/2, 41а, 41с, 51с, 53с, 55а, 57, 59с, 40, 42, 42с, 50с, 52с, 54с, 56, 58, 60, 61, 61а, 63, 62, 62/1, 62/2, 64, 66, 68, 65/1, 65/2, 65а, 67, 67а, 69, 70, 72, 72г, 78а, 80, 81, 83/1, 82, 90-122, 83, 85/1, 87, 89, 121

Ізюмська (Ясногірська): 1 (оп 4,оп 16), 2-18, 3-17

Каспійська: 97А

Кругова: 165

Незалежної України: 80А, 82, 82А, 82Б

Омельченка: 2, 4

Павла Глазового (Глазунова): 1, 11, 3, 5, 7, 9

Павлокічкаська: 14, 16

Перспективна: 13, 13А

Посадочна: 3А, 4

Учительська: 119-127, 124-134

Червона: 21

Чонгарська: 19-31, 20-34

пр. Моторобудівників: 190, 52, 54, 56, 58, 60

пр. Соборний: 170, 170Б, 170В, 170Г

пров. Єреванський: 2-10, 3-13

пров. Стальний: 3-13, 4-14

05.05.2026 року також діятимуть додаткові обмеження. Вони триватимуть з 09:00 до 17:00 години на таких вулицях:

Базарна (Анголенка): 14а, 14б, 14в

Верхня: 15

Вузівська: 5-11, 8, 8А, 8Б, 12

Героїв полку "Азов" (бул. Гвардійський): 111-113А, 73-89

Господарча: 1-19

Мала: 1

Миколи Ласточкіна (Чапаєва): 1-5, 10, 10д, 2-8, 8а

Насосна: 20, 21, 23, 25, 29

Павлокічкаська: 28, 30, 32А, 38А

Перспективна: 27, 29, 31, 33, 35

Посадочна: 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29

Променева: 13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31

Райдужна: 3, 3А, 5-9, 4-24

Серікова Сергія (Комсомольська): 11, 13, 15, 3, 7, 9

Скельна: 24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40

Ужгородська: 3, 5-13, 6-16

Фанатська (Добролюбова): 27, 31, 32

Фільтрова: 20, 22, 24

пр. Соборний: 13, 15, 17, 8б

пров. Рудний: 1-7, 2-6

07.05.2026 року через плановий ремонт електрообладнання не буде світла з 09:00 до 17:00 години. Світло зникне за наступними адресами:

Бориса Грінченка: 68-84, 73-87

Брюлова: 5, 5 (п.1-5)

Героїв 110-ї бригади (Докучаєва): 54-64, 55, 57

Зеленодольська: 62, 64

Краківська (Вороніхіна): 6 (п.2-9), 7, 9, 8, 8а

Кругова: 146, 148, 150, 152, 152 (п.1 (п.2,3), 154, 154а, 177, 152 (п.4,5 (п.2,3)

Михайла Залевського (Вересаєва): 2, 3, 9

Чарівна: 103, 105, 105а, 107, 107 (п.1-3), 107 (п.4,5), 107 (п.6,7), 109а, 28а, 29, 93, 95, 107-113, 109 (п.1,2), 109 (п.3-6), 113 (п.1-4), 113 (п.5,6), 113, 113а

пр. Моторобудівників: 2/Чарівна, 76а

пров. Спасівський: 19-35, 22.

