Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується за свіжими даними ринку молочних і бакалійних товарів за травень 2026 року, повідомляє Politeka.

Оновлена статистика показує зміну вартості одразу в кількох категоріях — молочній, бакалійній та базових щоденних продуктах. Різниця між мережами супермаркетів залишається суттєвою.

У сегменті кисломолочної продукції середній показник для напою «Селянський 2,5%» (950 мл) становить 61,71 грн. Мінімальне значення зафіксоване в Auchan — 48,50 грн, тоді як у Megamarket воно сягає 69,50 грн. У Metro та Novus рівень тримається в межах 60,84–67,99 грн. За місяць середній індикатор зріс на 1,15 грн.

Схожа динаміка спостерігається і в категорії вершків «Простонаше 10%» (200 мл). Середній рівень становить 38,41 грн, при цьому діапазон коливається від 35,49 грн у Novus до 42,00 грн у Megamarket. Порівняно з квітнем зафіксовано збільшення на 4,87 грн.

Окремо ринок круп демонструє більш відчутні зміни. Гречана продукція (1 кг) у середньому коштує 75,05 грн. У різних мережах показники різняться: від 54,90 грн в Auchan до 96,50 грн у Megamarket. У Metro та Novus рівень перебуває поблизу 73,50–75,29 грн. Загальне зростання за місяць склало 14,05 грн.

Динаміка денних індексів підтверджує нестабільність: у квітні спостерігалися коливання з різкими піками та короткими періодами стабілізації.

Таким чином, Подорожчання продуктів у Запоріжжі відображає нерівномірні зміни в різних товарних групах, де ключовими факторами залишаються мережеві націнки та коливання постачання.

