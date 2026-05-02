Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає доступнішою завдяки відкритим вакансіям на різні спеціальності.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі продовжує розширюватися, адже на платформі work.ua оприлюднили кілька актуальних вакансій із різними умовами праці та рівнем оплати, повідомляє Politeka.

Серед найбільш оплачуваних варіантів є посада інженера конструктора у компанії EDS, інженерно інвестиційна група, що працює у Дніпрі.

Йдеться про підприємство ЕДС ТРАНСФОРМЕР, яке займається виробництвом силових трансформаторів повного циклу.

Кандидату пропонують заробітну плату на рівні 100000 грн. Завдання передбачає створення креслень, деталювання елементів, підготовку документації за стандартами ДСТУ, ГОСТ та IEC.

Працівникам обіцяють офіційне працевлаштування, графік з 8:00 до 17:00, трансфер по місту та компенсацію житла для іногородніх.

Водночас, робота для пенсіонерів у Запоріжжі доступна і на місцевих підприємствах. Зокрема, фармацевтична фабрика «ВІОЛА» шукає фасувальників із зарплатою від 16000 до 20000 грн.

Компанія працює понад 80 років і спеціалізується на виробництві лікарських засобів. До обов’язків входить фасування продукції, підготовка обладнання та виконання технологічних операцій.

Ще одним варіантом є вакансія майстра або інженера з ремонту побутової техніки у сервісному центрі компанії «ВСЕСВІТ».

Тут заробіток становить від 20000 до 30000 грн і залежить від кількості виконаних замовлень. Працівники займаються ремонтом холодильників, кондиціонерів, пральних машин та іншої техніки.

Компанія забезпечує обладнане місце, наявність необхідних запчастин і навчання для новачків. Передбачено працю як у сервісному центрі, так і на виїздах зі службовим авто та водієм.

