Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі залишаються актуальною підтримкою для людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати у різних гуманітарних центрах та благодійних організаціях, які періодично відкривають видачу допомоги для населення, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі продовжують працювати кілька майданчиків, де за наявності ресурсів організовують видачу безкоштовних продуктів для ВПО та переселенців, засобів першої необхідності та іншу підтримку для мешканців.

Частота таких програм залежить від надходження гуманітарних вантажів, фінансування та кількості заявок.

Саме тому містянам радять регулярно перевіряти офіційні сторінки організацій у соцмережах, сайти та телефонувати за вказаними контактами, щоб не пропустити старт чергової реєстрації.

Один із напрямків допомоги діє через Гуманітарний штаб, де підтримку можуть отримати різні категорії населення.

Йдеться про дітей, літніх людей, жінок, внутрішньо переміщених осіб, багатодітні родини, людей з інвалідністю та малозабезпечені сім’ї.

Для звернення потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує реєстрацію. Переселенці додатково мають надати довідку про свій статус.

Прийом громадян у Гуманітарному штабі проводять з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00. Пункти працюють у різних районах міста.

Зокрема, в Олександрівському районі допомогу можна знайти у КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР на вул. Гоголя, буд.60.

Окремі програми підтримки проводить Благодійний фонд «Карітас Запоріжжя». Організація займається гуманітарною та психологічною допомогою людям, які постраждали від війни, а також підтримує важкохворих і самотніх літніх людей.

Для уточнення актуальних програм та наявності безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів - варто слідкувати за офіційними сторінками у соцмережах.

Джерело

Останні новини України:

