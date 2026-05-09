Робота для пенсіонерів в Запоріжжі охоплює як технічні спеціальності, так і виробничі та сервісні напрямки.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі стає різноманітнішою, повідомляє Politeka.

На платформі Work.ua з’явилися нові вакансії з різними умовами зайнятості та рівнем оплати.

Серед найвищих пропозицій — посада інженера-конструктора в інженерно-інвестиційній групі EDS, яка працює у Дніпрі та спеціалізується на виробництві силових трансформаторів повного циклу.

Кандидатові пропонують дохід близько 100 000 грн. Основні завдання включають розробку креслень, деталювання елементів і підготовку технічної документації відповідно до стандартів ДСТУ, ГОСТ та IEC. Передбачені офіційне оформлення, графік з 8:00 до 17:00, службовий трансфер у межах міста та компенсація проживання для приїжджих спеціалістів.

На ринку праці регіону також є більш доступні варіанти. Фармацевтичне підприємство «ВІОЛА», яке працює понад 80 років, відкрило набір фасувальників із оплатою від 16 000 до 20 000 грн. Обов’язки охоплюють фасування продукції, підготовку обладнання та виконання технологічних процесів.

Ще один напрям — сервісна сфера. У компанії «ВСЕСВІТ» шукають майстра з ремонту побутової техніки. Заробіток становить 20 000–30 000 грн і залежить від кількості виконаних замовлень. Працівники займаються відновленням холодильників, кондиціонерів, пральних машин та іншої техніки, а також можуть працювати як у майстерні, так і на виїздах зі службовим авто.

Окремо зазначається, що робота для пенсіонерів в Запоріжжі охоплює як технічні спеціальності, так і виробничі та сервісні напрямки, що дозволяє обирати варіанти залежно від досвіду та фізичних можливостей кандидатів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де українцям шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.