Подорожчання хліба у Запоріжжі фіксується на тлі поступового підвищення вартості основних хлібобулочних виробів у роздрібних мережах, де зміни відбуваються нерівномірно протягом останніх тижнів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Середній рівень вартості пшеничного нарізного формату вагою 600 г нині становить близько 52,03 грн. У торгових точках показники коливаються незначно: 52,00 грн у Megamarket та 52,05 грн у Metro. Для порівняння, у квітні середній рівень був нижчим і тримався біля 50,71 грн, що свідчить про поступову динаміку зростання.

Окремо зафіксовано зміни у сегменті батонної продукції. Виріб вагою 500 г зараз оцінюється приблизно у 40,93 грн. У мережах Auchan показник сягає 41,40 грн, тоді як у Novus тримається на рівні 40,46 грн. Місяцем раніше середній індикатор становив близько 39,93 грн, що також демонструє плавне підвищення.

Житній сегмент вагою 950 г нині має середню позначку близько 51,00 грн у Metro. У попередньому періоді значення перебувало на рівні 49,85 грн, що вказує на поступову зміну ринкових умов без різких стрибків.

Аналітики ринку відзначають, що загальна динаміка формується під впливом виробничих витрат, логістики та сезонних факторів. Саме вони визначають повільне, але стабільне коригування вартості основних товарів харчового сегмента.

На цьому тлі подорожчання хліба у Запоріжжі залишається частиною загальнонаціональної тенденції, де роздрібні показники реагують на зміну собівартості виробництва та ринковий попит.

Експерти прогнозують подальші коливання без різких стрибків, оскільки ринок поступово адаптується до нових економічних умов і сезонних факторів постачання сировини.

