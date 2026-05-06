Графіки відключення світла у Запоріжжі на 7 травня триватимуть за окремим плановим розкладом.

Графіки відключення світла у Запоріжжі будуть тривати за різним часових проміжком через плановий ремонт 7 травня, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 7 травня триватимуть через планові та профілактичні роботи на електромережах. Заплановані роботи носять плановий характер, це необхідна умова для підвищення надійності електропостачання в регіоні.

З 09:00 до 16:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла. Обмеження вводять через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлять наступні вулиці:

Дудикіна — 5, 7, 7а, 7б, 9

Михайлова — 17, 19

З 09:00 до 17:00 години також будуть діяти обмеження. Вони стосуються десятків адрес:

Анашкіна — 182, 186–206, 187–207, 208–268, 209–265

Аптечна — 1–29, 2–26

Бориса Грінченка — 68–84, 73–87

Брюлова — 5, 5 (п.1–5)

Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 66

Вроцлавська — 42–86, 29–45

Героїв 110-ї бригади (Докучаєва) — 54–64, 55, 57

Єрмака — 1–21, 23, 2а, 2, 4–24, 26

Звільнена — 60–140, 61–85, 91–95, 97–119, 104–112, 116–140, 121, 123, 123а, 123б

Зеленодольська — 27–31, 62, 64

Ізмаїльська — 1–23, 2–12, 14, 16–34, 25, 27, 36, 38, 196

Краківська (Вороніхіна) — 6 (п.2–9), 7, 8, 8а, 9

Кругова — 146, 148, 150, 152, 152 (п.1), 152 (п.4–5), 154, 154а, 177

Максима Здоревського (Курська) — 1–9, 2–14

Марганцева — 7–30, 10–30

Марії Заньковецької (Верещагіна) — 17

Марка Безручка (Кутузова) — 16–54, 17–57, 35, 37, 37а, 39–57, 124

Михайла Залевського (Вересаєва) — 2, 3, 9

Незалежної України — 14, 16, 18, 20–22, 24, 26

Ніжинська — 77, 79, 88–90

Слав’янська — 21–25, 28–32, 31–73а, 34–76

Таврійська (Таврична) — 1–11, 2–14, 13–45, 16–52

Фанатська (Добролюбова) — 9, 11, 13, 15

Цитрусова — 11–17, 12, 14

Чарівна — 28а, 29, 93, 95, 103, 105, 105а, 107, 107 (п.1–7), 107–113, 109, 109а, 109 (п.1–6), 113, 113а, 113 (п.1–6)

пр. Металургів — 14, 16

пр. Моторобудівників — 2/Чарівна, 76а, 86–96, 98, 102

пр. Соборний — 220, 222, 222А, 222Б, 222В, 224, 224А

пров. Спасівський — 19–35, 22

пров. Тавричний — 1–7, 2–6.

