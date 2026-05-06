Графіки відключення світла у Запоріжжі будуть тривати за різним часових проміжком через плановий ремонт 7 травня, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 7 травня триватимуть через планові та профілактичні роботи на електромережах. Заплановані роботи носять плановий характер, це необхідна умова для підвищення надійності електропостачання в регіоні.
З 09:00 до 16:00 години триватимуть додаткові графіки відключення світла. Обмеження вводять через плановий ремонт електрообладнання. Знеструмлять наступні вулиці:
- Дудикіна — 5, 7, 7а, 7б, 9
- Михайлова — 17, 19
З 09:00 до 17:00 години також будуть діяти обмеження. Вони стосуються десятків адрес:
- Анашкіна — 182, 186–206, 187–207, 208–268, 209–265
- Аптечна — 1–29, 2–26
- Бориса Грінченка — 68–84, 73–87
- Брюлова — 5, 5 (п.1–5)
- Володимира Мономаха (Олександра Невського) — 66
- Вроцлавська — 42–86, 29–45
- Героїв 110-ї бригади (Докучаєва) — 54–64, 55, 57
- Єрмака — 1–21, 23, 2а, 2, 4–24, 26
- Звільнена — 60–140, 61–85, 91–95, 97–119, 104–112, 116–140, 121, 123, 123а, 123б
- Зеленодольська — 27–31, 62, 64
- Ізмаїльська — 1–23, 2–12, 14, 16–34, 25, 27, 36, 38, 196
- Краківська (Вороніхіна) — 6 (п.2–9), 7, 8, 8а, 9
- Кругова — 146, 148, 150, 152, 152 (п.1), 152 (п.4–5), 154, 154а, 177
- Максима Здоревського (Курська) — 1–9, 2–14
- Марганцева — 7–30, 10–30
- Марії Заньковецької (Верещагіна) — 17
- Марка Безручка (Кутузова) — 16–54, 17–57, 35, 37, 37а, 39–57, 124
- Михайла Залевського (Вересаєва) — 2, 3, 9
- Незалежної України — 14, 16, 18, 20–22, 24, 26
- Ніжинська — 77, 79, 88–90
- Слав’янська — 21–25, 28–32, 31–73а, 34–76
- Таврійська (Таврична) — 1–11, 2–14, 13–45, 16–52
- Фанатська (Добролюбова) — 9, 11, 13, 15
- Цитрусова — 11–17, 12, 14
- Чарівна — 28а, 29, 93, 95, 103, 105, 105а, 107, 107 (п.1–7), 107–113, 109, 109а, 109 (п.1–6), 113, 113а, 113 (п.1–6)
- пр. Металургів — 14, 16
- пр. Моторобудівників — 2/Чарівна, 76а, 86–96, 98, 102
- пр. Соборний — 220, 222, 222А, 222Б, 222В, 224, 224А
- пров. Спасівський — 19–35, 22
- пров. Тавричний — 1–7, 2–6.
