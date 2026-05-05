Прогноз погоди на тиждень з 6 до 15 травня у Запоріжжі показує, що на початку періоду переважатиме мінлива хмарність із короткими проясненнями, повідомляє Politeka.
Детальний прогноз погоди на тиждень з 6 до 15 травня у Запоріжжі надали метеорологи із сайту sinoptik.ua.
6 травня очікується комфортна весняна атмосфера з температурою від +12° вночі до +22° вдень. Вранці та вдень буде переважно ясно.
7 травня температура повітря коливатиметься від +13° до +23°, а небо залишатиметься здебільшого ясним. Лише вдень можливе короткочасне збільшення хмарності. Опадів не очікується.
8 травня збережеться тепло з максимумом близько +23°. День буде переважно хмарним, однак без істотних опадів.
9 травня синоптики прогнозують більш щільну хмарність. Температура залишатиметься в межах від +13° до +22°. Попри переважно похмуре небо, день мине без опадів.
10 травня очікується похмура атмосфера з проясненнями у другій половині дня. Температура повітря становитиме від +12° до +23°.
11 травня температура триматиметься в межах +12° до +22°, однак протягом дня можливі невеликі дощі, особливо вдень і ввечері. Вітер залишатиметься помірним до 3.4 м/с.
12 травня знову переважатиме хмарність. Температурний фон залишиться комфортним, від +14° до +22°, але небо буде переважно закритим хмарами. Опадів не прогнозується.
13 травня також пройде під щільною хмарністю. Температура становитиме від +16° до +22°. У денний час можливий короткочасний слабкий дощ, який завершиться ще до вечора.
14 та 15 травня погода залишиться хмарною. Температура повітря коливатиметься від +15° до +22°. У цей період можливі локальні короткочасні опади вдень, однак до вечора вони припинятимуться.
Прогноз на тиждень з 6 до 15 травня у Запоріжжі загалом свідчить про поступове посилення хмарності у другій половині періоду та незначне підвищення ймовірності опадів.
