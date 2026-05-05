Графіки відключення світла у Запоріжжі на 6 травня заплановані на десятках вулиць, через проведення у місті важливих робіт, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 6 травня будуть пов'язані з проведенням планових та профілактичних робіт на електромережах. Заплановані роботи мають технічний характер і є необхідною умовою для підвищення надійності електропостачання в регіоні.

З 09:00 до 16:00 години будуть тривати через плановий ремонт електрообладнання. Зокрема, електрика зникне за такими адресами:

Антона Незоли — 16 (п.1–2, п.3–4)

Героїв УПА — 4

Інженера Купера — 9, 13

З 09:00 до 17:00 години також будуть тривати додаткові обмеження, проте вони охоплять лише окремі вулиці Запоріжжя:

Академіка Муравченка — 5а

Аматорська — 54, 56, 56А, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69

Анашкіна — 85-105, 86-108, 107-115, 110-120

Архітектурна — 1-23, 2-20, 26, 28, 27-43, 30-44, 80-94, 81-99

Вогнетривна — 21 (кв.5,6,7,8), 23-27, 52-56

Володимира Мономаха — 86-110

Григорія Квітки-Основ’яненка — 31, 33-41, 43-73, 48-58, 60, 62-66, 68-84, 86

Григорія Нелюбова — 1-15, 17-35, 2-20, 22-46

Євгена Адамцевича — 227

Звільнена — 1, 2, 7

Івана Мейлуса — 75-81, 76-82

Ігора Сікорського — 55, 57-77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91-109, 176-186, 188, 190, 192-198, 200-212, 214, 216

Історична — 51, 57, 59, 61, 63, 82, 84, 86, 88, 90, 94

Компресорна — 23, 25, 27, 31

Краківська — 3, 4, 6 (п.1)

Кругова — 20

Мальовнича — 7, 9-29, 8А, 10-48, 31, 33-43, 93-97, 99, 101, 110-118

Мирослава Симчича — 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А

Молодіжна — 77, 79, 81, 83, 85, 87

Ніжинська — 81-93, 92-104

Павлокічкаська — 55, 57, 57А, 59, 61

Поштова — 161, 161а

Скульптурна — 1-17, 2-18, 20А, 21, 21А, 22-34, 23-37, 72-78, 79-91, 95

Українська — 30, 32, 32А, 34, 34А, 36

Човнова — 1-11, 2-6

Шевченка — 184-222, 224-230, 232, 236

Шкільна — 9

пр. Моторобудівників — 62, 64А

пров. Аграрний — 1-13, 2-8

пров. Бузький — 2, 4, 6

пров. Вільнянський — 1-15, 15А, 17-29, 29А, 2-18, 20-32, 49-65, 52, 54-70, 67-71, 72-80, 73, 73А

пров. Ніжинський — 1-23, 2-24

пров. Придорожний — 1-9, 2-8.

