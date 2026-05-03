Звернутися по гуманітарну допомогу можуть пенсіонета та інші мешканці деяких населених пунктів в Запорізькій області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців доступна в Запорізькій області, проте варто розуміти, в якому вигляді її надають, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні благодійного фонду Карітас.

Через різке загострення безпекової ситуації на Запоріжжі дедалі більше мешканців прифронтових територій опиняються під постійною загрозою. Останніми тижнями російські війська значно посилили атаки по цивільній інфраструктурі області, завдаючи ударів по житлових кварталах, приватних будинках, автомобілях та об'єктах соціальної сфери.

Особливо складною залишається ситуація для пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітних родин та тих, хто через стан здоров'я або відсутність транспорту не може самостійно залишити небезпечну територію.

Саме для таких громадян у Запорізькій області стартує евакуаційна програма в межах проєкту «Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні». Гуманітарна допомога покликана допомогти всім, хто прагне виїхати із зони підвищеної небезпеки та переїхати до більш безпечних регіонів країни.

Звернутися по допомогу можуть мешканці населених пунктів, де офіційно оголошено евакуацію, люди, які щодня перебувають під загрозою ворожих обстрілів, а також усі, хто потребує організованого виїзду із Запорізької області. Для отримання допомоги необхідно звернутися до представників своєї громади, зателефонувати на гарячу лінію Карітас.

Також можна заповнити спеціальну онлайн-форму за посиланням, після чого з заявником обов'язково зв'яжеться фахівець Карітас Запоріжжя для уточнення деталей та організації евакуації.

Проєкт триватиме з 1 квітня по 31 грудня 2026 року. За цей час допомогу зможуть отримати сотні українців, які через війну опинилися у надзвичайно складних життєвих обставинах.

