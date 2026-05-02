Дефіцит продуктів у Запоріжжі може стати відчутним уже в сезон активних продажів.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі стає дедалі ймовірнішим через очікуване скорочення врожаю абрикосів і персиків в Україні у 2026 році, пише Politeka.net.

За попередніми оцінками, урожай абрикосів може зменшитися на 40–60% проти середніх показників. Для персиків прогнозовані втрати становлять 30–50%.

Причиною стали весняні похолодання, які припали на період активного цвітіння. Саме тоді низькі температури пошкодили значну частину квіткових бруньок.

Аналітики зазначають, що найбільше постраждали центральні та південні регіони. Там дерева прокидаються раніше, тому особливо вразливі до короткочасних заморозків.

На цьому тлі Дефіцит продуктів у Запоріжжі може стати відчутним уже в сезон активних продажів. Особливо це стосуватиметься свіжих фруктів у літній період.

Абрикоси залишаються найбільш чутливими до погодних коливань. Навіть незначне зниження температури під час формування цвіту здатне суттєво зменшити майбутній збір.

Додатковим фактором стало зниження активності бджіл у холодну погоду. Через це рівень запилення в окремих садах виявився нижчим за звичний.

Частково компенсувати нестачу може імпорт. Основними постачальниками залишаються Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова, хоча їхніх обсягів може не вистачити для повного покриття попиту.

Експерти прогнозують подорожчання: за помірного скорочення пропозиції ціни можуть зрости на 20–30%, а за глибших втрат — до 50–80%.

Фахівці наголошують, що подальша ситуація залежатиме від погодних умов, стану садів та ефективності захисних технологій, які застосовують аграрії.

