Аналітики не виключають, що тенденція збережеться і надалі, що додатково посилить загальний тренд, пов’язаний із подорожчання продуктів у Запоріжжі.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі зафіксовано в сегменті молочної продукції, де аналітики відстежили зміну вартості масла, вершків і кефіру протягом останнього періоду, повідомляє Politeka.

За даними роздрібного моніторингу, найбільш помітну динаміку демонструє масло «Селянське» 72,5% (200 г). Середній показник досяг 119,33 грн, що на 5,94 грн вище порівняно з попереднім місяцем. У торгових мережах розбіжність залишається значною: мінімальна ціна становить 107 грн, максимальна — 129 грн, що свідчить про різні цінові політики ритейлу.

У категорії вершків «Простонаше» 10% (200 мл) середній рівень зафіксовано на позначці 40,66 грн. У місячній динаміці це плюс 4,11 грн. При цьому різниця між магазинами залишається стабільною і залежить від формату мережі: від приблизно 39,99 до 42 грн за одиницю продукції.

Окремо аналітичні дані підтверджують, що подорожчання продуктів у Запоріжжі найбільш відчутне у сегменті кисломолочної продукції, де фіксується зростання кефіру «Селянський» 2,5% (950 мл).

Його середня ціна становить 68,12 грн, що на 7,57 грн більше у порівнянні з попереднім місяцем. У роздрібних мережах спостерігається істотний розкид вартості — від 48,50 грн до 86,50 грн, що пояснюється як акційною політикою окремих магазинів, так і різними умовами постачання.

Експерти ринку зазначають, що загальна тенденція формує нерівномірне зростання цін у межах молочного кошика. На формування вартості впливають логістичні витрати, сезонні коливання постачання сировини та цінова стратегія ритейлерів.

У підсумку ринок демонструє поступове, але нестабільне підвищення вартості базових молочних товарів, де кожна категорія реагує на економічні фактори по-різному.

Аналітики не виключають, що тенденція збережеться і надалі, що додатково посилить загальний тренд, пов’язаний із подорожчання продуктів у Запоріжжі.

