Дефіцит продуктів у Запоріжжі не розглядається як наслідок нестачі гречки, адже баланс пропозиції та попиту загалом зберігається.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі на тлі змін аграрного ринку не пов’язаний із нестачею гречки, попри зростання її вартості в магазинах України, передає Politeka.

У Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства пояснюють: підвищення цін спричинене зменшенням врожаю минулого року та сезонним скороченням запасів перед новим збором. Водночас ситуація має циклічний характер і повторюється кожні кілька сезонів.

Заступник міністра Тарас Висоцький зазначає, що гречка належить до культур із природними коливаннями виробництва. Орієнтовно раз на п’ять років обсяги зменшуються через погодні умови та аграрні фактори, після чого ринок поступово відновлюється.

За його словами, нинішнє подорожчання не означає фактичної відсутності продукту. Гречка залишається на ринку, однак запаси на кінець маркетингового періоду є нижчими за звичайні показники.

Очікується, що новий урожай дозволить стабілізувати ситуацію та вирівняти цінову динаміку. Додатковим фактором стане розширення посівних площ, яке аграрії планують збільшити на 15–20% у цьому сезоні.

У міністерстві підкреслюють, що поточні коливання є частиною природного ринкового циклу, а стабілізація очікується після надходження нового врожаю.

Подальша цінова динаміка залежатиме від обсягів нового врожаю та загальної ситуації на внутрішньому ринку.

Аналітики відзначають, що ринок поступово адаптується до сезонних коливань попиту та пропозиції.

Останні новини України:

