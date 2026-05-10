Прогноз на тиждень з 11 до 17 травня у Запоріжжі свідчить про переважно теплу погоду без різких перепадів температури.

Прогноз погоди на тиждень з 11 до 17 травня у Запоріжжі оприлюднив портал sinoptik.ua, повідомляє Politeka.

За даними синоптиків, 11 травня буде тепло та хмарно. Вночі температура становитиме +15°, вранці повітря прогріється до +19°, а вдень очікується до +23°.

Увечері температура знизиться до +19°. Протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, однак без опадів.

12 травня ситуація суттєво не зміниться. Вночі прогнозують +14°, вдень до +22°, а ввечері близько +19°. Ймовірність опадів залишатиметься невисокою, хоча вдень вона підніметься до 32%.

13 травня місто також перебуватиме під щільною хмарністю. Температура повітря вночі складе +16°, удень до +22°, а ввечері очікується +18°. Попри похмуре небо, істотних опадів синоптики не прогнозують.

Прогноз погоди на тиждень з 11 до 17 травня у Запоріжжі передбачає, що 14 травня стане одним із найбільш нестабільних днів даного періоду.

Вночі температура становитиме +14°, удень повітря прогріється до +20°, а ввечері буде близько +18°. Із самого ранку небо затягнуть хмари. У денні години очікується дрібний дощ, який припиниться ближче до вечора.

15 травня знову переважатиме суха, але похмура атмосфера. Температура вночі складе +14°, вдень підніметься до +21°, а ввечері буде +19°.

16 та 17 травня умови в місті будуть схожими. Уночі температура триматиметься на рівні +14°, удень повітря прогріється до +22°, а ввечері очікується близько +19°.

Небо буде вкрите хмарами від ранку й до вечора. У денні години синоптики прогнозують дрібний дощ, який має завершитися до кінця дня.

Вологість повітря підвищиться до 65% у вечірні години, а швидкість вітру не перевищуватиме 3.3 м/с.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де українцям шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.