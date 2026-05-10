Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 мая в Запорожье обнародовал портал sinoptik.ua, сообщает Politeka.

По данным синоптиков, 11 мая будет тепло и облачно. Ночью температура будет +15 °, утром воздух прогреется до +19 °, а днем ​​ожидается до +23 °.

Вечером температура снизится до +19°. На протяжении всего дня небо будет продолжаться без осадков.

12 мая ситуация не изменится. Ночью прогнозируют +14 °, днем ​​до +22 °, а вечером около +19 °. Вероятность осадков будет оставаться невысокой, хотя днем ​​она поднимется до 32%.

13 мая город также будет под плотной облачностью. Температура воздуха ночью составит +16°, днем ​​до +22°, вечером ожидается +18°. Несмотря на пасмурное небо, существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 мая в Запорожье предполагает, что 14 мая станет одним из самых нестабильных дней данного периода.

Ночью температура будет +14 °, днем ​​воздух прогреется до +20 °, а вечером будет около +18 °. С самого утра небо затянут облака. В дневные часы ожидается мелкий дождь, который прекратится поближе к вечеру.

15 мая снова будет преобладать сухая, но хмурая атмосфера. Температура ночью составит +14 °, днем ​​поднимется до +21 °, а вечером будет +19 °.

16 и 17 мая условия в городе будут схожими. Ночью температура будет держаться на уровне +14°, днем ​​воздух прогреется до +22°, вечером ожидается около +19°.

Небо будет покрыто облаками с утра и до вечера. В дневные часы синоптики прогнозируют мелкий дождь, который должен завершиться к концу дня.

Влажность воздуха повысится до 65% в вечерние часы, а скорость ветра не превысит 3.3 м/с.

