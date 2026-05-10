Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 мая в Запорожье обнародовал портал sinoptik.ua, сообщает Politeka.
По данным синоптиков, 11 мая будет тепло и облачно. Ночью температура будет +15 °, утром воздух прогреется до +19 °, а днем ожидается до +23 °.
Вечером температура снизится до +19°. На протяжении всего дня небо будет продолжаться без осадков.
12 мая ситуация не изменится. Ночью прогнозируют +14 °, днем до +22 °, а вечером около +19 °. Вероятность осадков будет оставаться невысокой, хотя днем она поднимется до 32%.
13 мая город также будет под плотной облачностью. Температура воздуха ночью составит +16°, днем до +22°, вечером ожидается +18°. Несмотря на пасмурное небо, существенных осадков синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 мая в Запорожье предполагает, что 14 мая станет одним из самых нестабильных дней данного периода.
Ночью температура будет +14 °, днем воздух прогреется до +20 °, а вечером будет около +18 °. С самого утра небо затянут облака. В дневные часы ожидается мелкий дождь, который прекратится поближе к вечеру.
15 мая снова будет преобладать сухая, но хмурая атмосфера. Температура ночью составит +14 °, днем поднимется до +21 °, а вечером будет +19 °.
16 и 17 мая условия в городе будут схожими. Ночью температура будет держаться на уровне +14°, днем воздух прогреется до +22°, вечером ожидается около +19°.
Небо будет покрыто облаками с утра и до вечера. В дневные часы синоптики прогнозируют мелкий дождь, который должен завершиться к концу дня.
Влажность воздуха повысится до 65% в вечерние часы, а скорость ветра не превысит 3.3 м/с.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье: что изменилось в выплатах.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где украинцам искать дом.
Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: какие проблемы возникли перед жителями.