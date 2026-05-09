Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области предоставляется как через государственные программы, так и благодаря частным инициативам.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области доступно в регионе через частных владельцев и временные пункты размещения, сообщают источники, сообщает Politeka.

Форматы поселения разнятся: переселенцам предлагают комнаты в частных домах, места в общежитиях, модульных городках и специализированных шелтерах. Условия зависят от конкретного адреса, договоренностей с владельцами или администрацией объектов.

В Вольнянском районе , в населенном пункте Вольнокурьяновское, владелец жилья готов предоставить отдельную комнату женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Локация расположена примерно в 30 километрах от областного центра. В помещении есть интернет, генератор, бытовая техника, а также печное отопление, тогда как часть удобств вынесена во двор. В то же время, от жительницы ожидается участие в ведении хозяйства и соблюдения внутреннего порядка.

В Запорожье функционирует система временного размещения внутренне перемещенных лиц. На начало 2026 доступными остаются более тысячи мест в коммунальных заведениях, общежитиях, благотворительных центрах и модульных комплексах.

Для оформления поселения необходимо обратиться в соответствующие службы и подготовить базовый пакет документов: паспорт, идентификационный код и справку переселенца. После этого заключается договор, обычно на срок до шести месяцев с возможностью продления.

Перед заселением рекомендуется заранее уточнять условия проживания, перечень бытовых удобств и обязанности сторон во избежание недоразумений при дальнейшем пребывании.

