Работа для пенсионеров в Запорожье становится более разнообразной, сообщает Politeka.

На платформе Work.ua появились новые вакансии с разными условиями занятости и уровнем оплаты.

Среди самых высоких предложений должность инженера-конструктора в инженерно-инвестиционной группе EDS, которая работает в Днепре и специализируется на производстве силовых трансформаторов полного цикла.

Кандидату предлагают доход около 100 000 грн. Основные задачи включают разработку чертежей, деталирование элементов и подготовку технической документации в соответствии со стандартами ДСТУ, ГОСТ и IEC. Предусмотрены официальное оформление, график с 8:00 до 17:00, служебный трансфер в черте города и компенсация проживания для приезжих специалистов.

На рынке труда региона также есть более доступные варианты. Фармацевтическое предприятие «ВИОЛА», работающее более 80 лет, открыло набор фасовщиков с оплатой от 16 000 до 20 000 грн. Обязанности охватывают фасовку продукции, подготовку оборудования и выполнение технологических процессов.

Еще одно направление – сервисная сфера. В компании «ВСЕЛЕННАЯ» ищут мастера по ремонту бытовой техники. Заработок составляет 20 000–30 000 грн. и зависит от количества выполненных заказов. Сотрудники занимаются восстановлением холодильников, кондиционеров, стиральных машин и другой техники, а также могут работать как в мастерской, так и на выездах со служебным авто.

Отдельно отмечается, что работа для пенсионеров в Запорожье включает как технические специальности, так и производственные и сервисные направления, что позволяет выбирать варианты в зависимости от опыта и физических возможностей кандидатов.

