Работа для пенсионеров в Запорожье есть в разных областях и может приносить достойный доход, сообщает Politeka.
Работа для пенсионеров в Запорожье пополнилась новыми вакансиями, которые обнародовали работодатели на платформе work.ua.
Среди актуальных предложений вакансия водителя на авто компании в автопарке DriveMe. Речь идет о сервисе Uklon с лицензией на перевозку пассажиров.
Кандидатам предлагают заработную плату от 25000 до 40000 грн. Компания отмечает, что водитель может выбрать частичную или полную занятость в зависимости от потребностей.
Также обещают ежедневный доход от 1200 до 2400 грн, стабильный поток заказов и возможность быстрого старта.
В вакансии указано, что авто предоставляется работодателем. Машина технически обслуживается, заправлена с первого дня, а затраты на техническое обслуживание берет на себя компания.
Еще одно предложение касается сервисного центра компании «ВСЕЛЕННАЯ», которая ищет мастера или инженера по ремонту холодильников, кондиционеров и другой большой бытовой техники.
Заработная плата заявлена на уровне 20000 до 30000 грн и зависит от количества выполненных ремонтов. Работодатель также готов рассматривать кандидатов без опыта обучения.
Работник должен заниматься ремонтом техники в сервисном центре и на выезде. Для этого предусмотрен служебный автомобиль с водителем. Компания сообщает, что логистику, прием заказов и коммуникацию с клиентами берет на себя.
Работа для пенсионеров в Запорожье также представлена вакансией оператора, продавца кассира АЗК в Обществе с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ 7».
Зарплату у компании готовы обсуждать по результатам собеседования. Нужны дисциплинированные, вежливые и трудолюбивые работники, умеющие сосуществовать в коллективе.
В обязанности входит консультация клиентов по топливу и товарам магазина, расчет на кассе, выкладка продукции в торговом зале, а также приготовление хот догов и бургеров.
