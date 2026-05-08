В Запорожье появились новые предложения по трудоустройству, а работа для пенсионеров охватывает сразу несколько направлений.

Работа для пенсионеров в Запорожье есть в разных областях и может приносить достойный доход, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров в Запорожье пополнилась новыми вакансиями, которые обнародовали работодатели на платформе work.ua.

Среди актуальных предложений вакансия водителя на авто компании в автопарке DriveMe. Речь идет о сервисе Uklon с лицензией на перевозку пассажиров.

Кандидатам предлагают заработную плату от 25000 до 40000 грн. Компания отмечает, что водитель может выбрать частичную или полную занятость в зависимости от потребностей.

Также обещают ежедневный доход от 1200 до 2400 грн, стабильный поток заказов и возможность быстрого старта.

В вакансии указано, что авто предоставляется работодателем. Машина технически обслуживается, заправлена ​​с первого дня, а затраты на техническое обслуживание берет на себя компания.

Еще одно предложение касается сервисного центра компании «ВСЕЛЕННАЯ», которая ищет мастера или инженера по ремонту холодильников, кондиционеров и другой большой бытовой техники.

Заработная плата заявлена ​​на уровне 20000 до 30000 грн и зависит от количества выполненных ремонтов. Работодатель также готов рассматривать кандидатов без опыта обучения.

Работник должен заниматься ремонтом техники в сервисном центре и на выезде. Для этого предусмотрен служебный автомобиль с водителем. Компания сообщает, что логистику, прием заказов и коммуникацию с клиентами берет на себя.

Работа для пенсионеров в Запорожье также представлена ​​вакансией оператора, продавца кассира АЗК в Обществе с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ 7».

Зарплату у компании готовы обсуждать по результатам собеседования. Нужны дисциплинированные, вежливые и трудолюбивые работники, умеющие сосуществовать в коллективе.

В обязанности входит консультация клиентов по топливу и товарам магазина, расчет на кассе, выкладка продукции в торговом зале, а также приготовление хот догов и бургеров.

