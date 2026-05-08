У Запоріжжі з’явилися нові пропозиції працевлаштування, а робота для пенсіонерів охоплює одразу кілька напрямків.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі є у різних сферах і може приносити достойний дохід, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі поповнилася новими вакансіями, які роботодавці оприлюднили на платформі work.ua.

Серед актуальних пропозицій є вакансія водія на авто компанії в автопарку DriveMe. Йдеться про сервіс Uklon із ліцензією на перевезення пасажирів.

Кандидатам пропонують заробітну плату від 25 000 до 40 000 грн. Компанія зазначає, що водій може обрати часткову або повну зайнятість залежно від власних потреб.

Також обіцяють щоденний дохід від 1200 грн до 2400 грн, стабільний потік замовлень та можливість швидкого старту.

У вакансії вказано, що авто надається роботодавцем. Машина технічно обслугована, заправлена з першого дня, а витрати на технічне обслуговування бере на себе компанія.

Ще одна пропозиція стосується сервісного центру компанії «ВСЕСВІТ», яка шукає майстра або інженера з ремонту холодильників, кондиціонерів та іншої великої побутової техніки.

Заробітна плата заявлена на рівні 20 000 до 30 000 грн і залежить від кількості виконаних ремонтів. Роботодавець також готовий розглядати кандидатів без досвіду для навчання.

Працівник має займатися ремонтом техніки в сервісному центрі та на виїздах. Для цього передбачене службове авто з водієм. Компанія повідомляє, що логістику, прийом замовлень та комунікацію з клієнтами бере на себе.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі також представлена вакансією оператора, продавця касира АЗК у Товаристві з обмеженою відповідальністю «АВАНТАЖ 7».

Зарплату у компанії готові обговорювати за результатами співбесіди. Потрібні дисципліновані, ввічливі та працьовиті працівники, які вміють співіснувати в колективі.

До обов’язків входить консультація клієнтів щодо пального та товарів магазину, розрахунок на касі, викладка продукції у торговому залі, а також приготування хот догів і бургерів.

