Робота для пенсіонерів у Запоріжжі й надалі залишається актуальною серед місцевих жителів.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі представлена пропозиціями в охоронній сфері, роздрібній торгівлі та швейному виробництві, повідомляє Politeka.

Платформа Work.ua фіксує регулярне оновлення оголошень для кандидатів старшого віку. Найчастіше роботодавці звертають увагу на уважність, дисципліну та базовий досвід, пропонуючи змінні графіки, які можна підлаштувати під індивідуальні можливості.

У торговельному сегменті доступна позиція охоронника в мережі «Сільпо». Основні обов’язки — контроль порядку в торговій залі, реагування на нестандартні ситуації та ведення службової документації. Передбачено офіційне працевлаштування, стабільні виплати та період адаптації.

Також відкрито вакансію продавця продовольчих товарів із доходом від 18 000 до 36 000 гривень. Працівник консультує покупців, займається викладкою продукції, перевіряє терміни придатності та працює з касовими системами. Графік визначається індивідуально залежно від магазину.

Серед більш оплачуваних напрямів — робота кравцем у виробничому цеху «МІК, ТОВ». Заробітна плата може сягати 35 000–40 000 гривень. Підприємство розширює швейний підрозділ і шукає спеціалістів із досвідом роботи на обладнанні.

Аналітики ринку праці зазначають, що такі вакансії дозволяють людям пенсійного віку залишатися активними та обирати зайнятість відповідно до навичок і фізичних можливостей.

Сектор працевлаштування в місті поступово розширюється, а нові пропозиції регулярно з’являються на онлайн-майданчиках пошуку.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі й надалі залишається актуальною серед місцевих жителів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Запорізькій області: де можна отримати 42 тисячі та хто у списку щасливчиків.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: хто скористається цією підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Запоріжжі: частина українців потішать непоганою надбавкою, кому пощастить