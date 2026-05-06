Прогноз погоди на тиждень з 7 до 13 травня у Запоріжжі передбачає теплі дні з поступовим збільшенням хмарності та невисокою ймовірністю опадів.

Прогноз на тиждень з 7 до 13 травня у Запоріжжі свідчить про переважно стабільну погоду з температурними коливаннями у межах комфортних значень, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 7 до 13 травня у Запоріжжі із сайту sinoptik.ua показує, що найсонячнішими стануть перші дні, тоді як у середині та наприкінці тижня небо частіше затягуватиметься хмарами.

7 травня очікується ясне небо без опадів. Температура повітря вночі становитиме +13°, вранці підніметься до +17°, вдень досягне +23°, а ввечері знизиться до +19°.

8 травня погодні умови залишаться стабільними. Вночі прогнозують +13°, вдень до +23°, увечері близько +19°. Небо буде ясним протягом усього дня. Вітер посилиться до 3.9 м/с.

9 травня температура трохи знизиться. Вночі очікується +14°, вдень близько +22°, увечері +18°. Небо залишатиметься ясним, опади не прогнозуються.

10 травня поггодні умови зміняться. Вночі температура становитиме +15°, вдень до +23°, але протягом дня небо буде переважно похмурим. Лише ввечері можливі прояснення. Вітер досягатиме 2.6 м/с, опадів не очікується.

11 травня у місті буде хмарно з ранку до вечора. Температура залишиться стабільною від +15° вночі до +23° вдень. Вітер посилиться до 3.9 м/с, однак дощів не прогнозують.

12 травня атмосфера на вулиці залишиться хмарною. Температура повітря коливатиметься від +14° до +22°. Вологість вдень знизиться до 27%, що зробить повітря більш сухим.

13 травня небо знову буде затягнуте хмарами з самого ранку. Температура вночі складе +16°, вдень досягне +22°, увечері знизиться до +18°.

Прогноз на тиждень з 7 до 13 травня у Запоріжжі свідчить, що попри поступове збільшення хмарності, загалом у місті збережеться тепла погода без істотних опадів.

