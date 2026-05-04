Прогноз на тиждень з 5 до 11 травня у Запоріжжі свідчить про стабільно теплу весняну погоду з переважанням сухих днів, повідомляє Politeka.
Детальний прогноз погоди на тиждень з 5 до 11 травня у Запоріжжі надали на сайті sinoptik.ua.
5 травня розпочнеться з мінливої хмарності. Уночі температура становитиме близько +12 градусів, вранці знизиться до +9 та +8, а вдень підніметься до +19 і +21 градуса.
6 травня у місті прогнозується переважно ясна атмосфера з короткочасним збільшенням хмарності у другій половині дня. Температура коливатиметься від +12 градусів уночі до +22 вдень, а ввечері знизиться до +18.
7 травня буде переважно сонячно та тепло. Денна температура сягне +23 градусів, вночі та вранці утримається на рівні +13 та +17 градусів.
8 травня у місті збережеться тепла та суха атмосфера. Температура вдень становитиме близько +23 градусів, у вечірній час знизиться до +19.
9 травня також пройде з ясним небом. Температура коливатиметься від +14 до +22 градусів. Вологість буде дещо вищою вранці, однак суттєвих змін не прогнозується. Протягом усього дня опадів не буде.
10 травня у місті очікується більш похмура атмосфера. Температура вдень становитиме близько +23 градусів, а небо переважно буде закрите хмарами.
У другій половині дня можливе поступове прояснення. Опадів синоптики не прогнозують.
11 травня завершить тиждень у Запоріжжі переважно хмарною погодою. Температура повітря сягне +23 градусів удень, а ввечері знизиться до +19.
Хмарність зберігатиметься протягом усього дня, однак істотних опадів не очікується, що підсумовує загалом стабільний і теплий погодний період.
