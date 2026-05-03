Прогноз погоди на тиждень з 4 до 10 травня у Запоріжжі вказує на стабільні температурні показники, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 4 до 10 травня у Запоріжжі надали на платформі sinoptik.ua.

4 травня очікується хмарне небо з ранку і до вечора, денна температура підніметься до близько +16 градусів, вночі опускатиметься до +7 градусів.

Вітер буде слабким до помірного, а опади не прогнозуються. Саме в цей день прогноз погоди на тиждень з 4 до 10 травня у Запоріжжі характеризується найбільш щільною хмарністю.

5 травня погодні умови залишаться подібними, але ввечері можливі короткі прояснення. Температура вдень сягатиме приблизно +16 градусів, а нічні значення становитимуть близько +9 градусів.

Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, а вітер слабким. Опади протягом доби малоймовірні, хоча вологість повітря буде підвищеною.

6 травня прогнозується потепління. Вдень повітря прогріється до +21 градуса, вночі до +11 градусів. У першій половині дня можливі короткочасні хмарні періоди, однак ближче до обіду небо частково проясниться.

7 травня протягом доби прогнозується ясна атмосфера без хмарності та опадів. Денна температура досягне +22 градусів, нічна триматиметься на рівні +11 градусів.

8 травня у регіон знову повернеться хмарність. Вранці небо затягнеться, і така погода збережеться до вечора. Температура вдень становитиме близько +21 градуса, вночі близько +12 градусів.

9 травня хмарність утримається протягом усього дня. Денна температура становитиме приблизно +19 градусів, нічна близько +12 градусів.

Вологість повітря залишатиметься підвищеною, але без дощів. Вітер буде слабким до помірного, без різких поривів.

10 травня також очікується переважно хмарна атмосфера. Вдень температура триматиметься на рівні +19 градусів, вночі близько +12 градусів.

