Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі періодично розподіляються через гуманітарні пункти й благодійні структури міста, тому мешканцям радять відстежувати офіційні оголошення та оновлення, повідомляє Politeka.

У Запоріжжі функціонує Гуманітарний штаб, де підтримку отримують різні категорії громадян. Серед них — літні особи, внутрішньо переміщені жителі, родини з дітьми, багатодітні домогосподарства, люди з інвалідністю та сім’ї з низьким рівнем доходу.

Для оформлення видачі зазвичай необхідно пред’явити паспорт або інший документ, що підтверджує особу. Для переселенців додатково вимагається довідка про статус внутрішньо переміщеної особи.

Окремо працює благодійна структура «Карітас». Вона забезпечує гуманітарні набори, психологічний супровід, а також підтримку самотніх людей похилого віку та громадян із серйозними проблемами зі здоров’ям.

Також передбачені послуги догляду вдома для тих, хто не може самостійно пересуватися або потребує постійної уваги. Для консультацій доступні номери +380503224600 та +380678018896.

Ще один напрям підтримки — фонд Help ЗП ЮА. Він консультує щодо соціальних програм, координує видачу ресурсів і допомагає орієнтуватися у доступних ініціативах міста. Контактні телефони: +38048518151458 та +380504545600.

Організатори наголошують, що обсяги допоміжних наборів, категорії отримувачів і графіки видачі можуть змінюватися залежно від наявності ресурсів та рішень координаторів.

Саме тому безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі рекомендують перевіряти через офіційні сайти гуманітарних центрів і сторінки соціальних служб у мережі, щоб отримувати актуальні дані без затримок.

