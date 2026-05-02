Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі надаються лише за наявності підтверджених підстав і після проходження встановленої процедури.

Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі запроваджені як щомісячний інструмент підтримки літніх людей, повідомляє Politeka.net.

Йдеться про окрему державну ініціативу, яка спрямована на підсилення фінансової стабільності громадян старшого віку. Надходження додаються до основного забезпечення і формуються в межах соціальних гарантій.

Виконання програми здійснює Пенсійний фонд України. Вона стосується осіб, які досягли 80-річного рубежу, однак автоматичний механізм у цьому випадку не застосовується.

Обов’язковою умовою є підтверджена потреба у постійному догляді. Для цього необхідно пройти медичну оцінку у сімейного лікаря та отримати висновок спеціальної комісії. Документ стає ключовою підставою для ухвалення рішення.

Також враховується сімейний статус. Якщо у людини є працездатні родичі, які за законом повинні забезпечувати догляд, право на виплату може бути обмежене. Місце їхнього проживання значення не має.

Розмір щомісячної допомоги становить 1038 гривень. Це еквівалент 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році базовий показник визначено на рівні 2595 гривень.

Оформлення проводиться через територіальні підрозділи Пенсійного фонду. Потрібно подати заяву, паспорт, податковий номер і медичний висновок. Після перевірки матеріалів ухвалюється рішення щодо призначення виплат.

Таким чином, Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі надаються лише за наявності підтверджених підстав і після проходження встановленої процедури.

Такий підхід дозволяє адресно підтримувати громадян, які потребують додаткового догляду, забезпечуючи їм базовий рівень фінансової стабільності.

