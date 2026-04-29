Погода в Запоріжжі на травень 2026 року буде мінливою, від прохолодних дощових періодів на початку місяця до по-літньому теплих днів наприкінці.

Прогноз погоди в Запоріжжі на травень дає змогу для місцевих жителів підготуватися до природніх примх, повідомляє Politeka.

На старті травня Запоріжжя матиме нестійку погоду з переважанням хмарності та поступовими змінами температурного фону.

Перші дні місяця пройдуть переважно без істотних опадів, однак відчутного потепління мешканцям чекати не варто.

Уже в середині першої декади погодні умови почнуть змінюватися, і місто періодично накриватимуть дощі. На цьому тлі короткі прояснення будуть радше винятком, ніж стабільною тенденцією.

Прогноз погоди в Запоріжжі на травень показує, що перша декада місяця буде помірно прохолодною. Вночі температура повітря триматиметься у межах від +4 до +13 градусів, тоді як удень показники зростатимуть до +12, а подекуди й до +21 градуса.

Найбільш комфортними можуть стати останні дні цього періоду, коли денні значення вперше сягнуть позначки вище +20 градусів. Це створить відчуття справжнього весняного потепління.

Друга декада виглядатиме найбільш стабільною та комфортною частиною місяця. У цей період очікується більше сонячних днів, особливо в середині декади, коли небо буде переважно ясним, а повітря помітно прогріється.

Водночас, окремі дні можуть принести локальні опади, які швидко змінюватимуться проясненнями. Температурний фон у цей час стане значно вищим: удень повітря прогріватиметься до +21, інколи до +23 градусів, а вночі утримуватиметься в межах +14 до +15 градусів.

Саме ці дні будуть найбільш сприятливими для тривалих прогулянок та активного відпочинку.

У третій декаді знову буде зміна характеру погодніг умов. Початок цього періоду може бути більш хмарним і нестабільним, із чергуванням дощових днів.

Проте вже ближче до середини та кінця декади ситуація суттєво покращиться. Після короткого періоду опадів у місті встановиться сухіша та тепліша погода з переважанням сонячних днів.

Температура наприкінці місяця стане найвищою за весь травень. Удень показники стабільно триматимуться в межах +21 до +24 градусів. А вночі - не опускатимуться нижче +15 градусів і місцями сягатимуть +17 градусів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: де у місті можна отримати допомогу.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: хто може розраховувати на участь в програмі.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: які розцінки тепер будуть діяти.