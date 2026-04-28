Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі видаються через мережу гуманітарних штабів та партнерських організацій, які періодично запускають нові хвилі допомоги для жителів міста, повідомляє Politeka.

У Запорізькій області одним із ключових місць, де періодично організовують видачу гуманітарної підтримки, є Гуманітарний штаб, який працює у державному форматі та охоплює різні райони міста.

Йдеться про точки видачі, що розташовані в Олександрівському районі на базі КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР на вулиці Гоголя, у Заводському районі на вулиці Ринковій.

Режим роботи таких пунктів зазвичай виглядає так: з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00. Для отримання допомоги громадянам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу.

Окрему роль у підтримці населення відіграють благодійні організації, серед яких працює фонд «Карітас Запоріжжя», який надає не лише гуманітарну, а й психологічну допомогу людям, що постраждали через війну.

Організація також підтримує самотніх літніх людей, осіб із важкими захворюваннями та родини у складних життєвих обставинах, а у разі потреби організовує послуги догляду вдома для людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Ще одним напрямом допомоги є діяльність фонду Help ЗП ЮА, який забезпечує гуманітарну підтримку мешканцям міста та працює через телефонні звернення і онлайн комунікацію.

Подібні ініціативи орієнтовані на найбільш вразливі категорії населення, включно з багатодітними сім’ями, малозабезпеченими громадянами, жінками, людьми з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами.

