Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі доступні у кількох гуманітарних центрах, де допомогу надають за наявності ресурсів і за попереднім оголошенням, повідомляє Politeka.

У місті працюють гуманітарні осередки, які регулярно підтримують мешканців, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, літніх людей, багатодітні родини, людей з інвалідністю та малозабезпечені сім’ї.

Водночас, представники таких центрів наголошують, що видача наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі не має постійного графіка і залежить від надходження допомоги.

Тому жителям радять стежити за офіційними сайтами та сторінками у соцмережах. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати, зокрема, у гуманітарному штабі, який працює одразу в кількох районах міста.

Пункти прийому громадян розташовані у різних частинах облцентру, серед яких Олександрівський район за адресою вул. Гоголя, буд.60 у приміщенні КЗ «Запорізький академічний обласний театр ляльок» ЗОР, а також Заводський район на вул. Ринкова, буд. 2.

У Вознесенівському районі допомогу надають на вул. Незалежної України, буд. 55, у Дніпровському районі у БК «Енергетиків» за адресою бул. Вінтера, буд. 16.

Також пункти працюють у Хортицькому районі на вул. Запорізького козацтва, буд.17а, у Комунарському районі на вул. Ситова, буд.17а та у Шевченківському районі на пр. Моторобудівників, буд. 32 у магазині «Престиж».

Прийом громадян відбувається з понеділка по суботу з 10:00 до 14:00.Для отримання пакунків необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також підтверджує реєстрацію.

