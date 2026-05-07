Графіки відключення світла у Запоріжжі на 8 травня вводяться за окремими адресами.

Графіки відключення світла будуть тривати за десятками адрес у місті Запоріжжя через планові профілактичні роботи, що заплановані на 8 травня, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 8 травня вводяться за окремими адресами у зв'зку з плановими та профілактичними роботами на електромережах. Ремонти носять плановий характер. Вони необхідні для підвищення надійності електропостачання в регіоні.

08.05.2026 року з 09:00 до 16:00 години вводяться планові графіки відключень світла. Знеструмлять будинки, що розташовані за наступними адресами:

Верхня — №15

Мала — №1

Променева — №13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31

Рельєфна — №2, 2А, 4, 6, 8, 8А

Скельна — №1, 1А, 2, 3, 6, 8, 8А, 8Б, 24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40, 41, 41А, 41Б, 41В, 42А, 42Б, 42В, 43Б, 44, 44А, 44В, 46, 47, 47А, 48, 48В, 49Б, 49Г, 50В, 53, 53А, 53Б

Фанатська — №27, 31, 32

З 9 до 17 години додатково вимикатимуть електрику у зв'язку з плановим ремонтом електрообладнання. Обмеження стосується десятків адрес:

Бориса Грінченка — №68–84, 73–87

Відмінна — №16–22, 19–25

Володимира Мономаха — №36

Гончара — №61–71, 68

Демократична — №69А, 127, 132–168, 181–197

Досягнень — №1–13, 2–16

Запоріжбудівська — №19–57

Зразкова — №1–47, 2–30, 18, 34–36, 36–48, 49, 50–52, 51–75, 54–66, 70, 72, 76

Лижна — №1, 3

Морфлотська — №80–82

Ніжинська — №23–35, 40, 42–52

Орільська — №1–9, 2, 4, 6, 8, 10, 12

Отаманська — №1–3, 2–4

Передова — №1–17, 12–16, 18, 19–35, 20–36

Платона Майбороди — №1–17, 2–10

Початкова — №18–26, 19, 21–25, 32, 33

Причальна — №3–31, 4–22, 24–26, 28–30

Радіаторна — №2

Середня — №33

Сталевара Галушки — №70–106, 71–105

Учительська — №1–39, 2–42

Фрезерна — №1

Футбольна — №10–16, 15–21

Чудова — №39–57, 46–64, 59, 61, 66

пров. Броварський — №2

пров. Косогірний — №3, 5

пров. Спасівський — №19–35, 22.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, З 'явилася життєво важлива гуманітарна допомога: яку підтримку обіцяють пенсіонерам в Запорізькій області.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де та як шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі: де видають підтримку.