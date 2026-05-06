Право на участь у проєкті гуманітарної допомоги в Запорізіькій області мають пенсіонери при дотриманні важливих умов.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців в Запорізіькій області надається благодійною організацією Карітас, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації у Фейсбук.

Продовжує діяти державна програма «єВідновлення», яка дозволяє отримати компенсацію на ремонт пошкодженого житла. Якщо власник має змогу скористатися цією ініціативою, саме вона залишається пріоритетним шляхом відновлення оселі.

Водночас уже п'ятий рік поспіль благодійний фонд у партнерстві з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців реалізує програму відновлення житла для тих, хто не може отримати допомогу через державний механізм.

Цьогоріч основну увагу зосереджено на підтримці найбільш вразливих родин, які з різних причин залишилися поза межами програми «єВідновлення».

Право на участь у проєкті гуманітарної допомоги в Запорізіькій області мають домогосподарства, які не можуть подати заявку через втрату або відсутність необхідних документів, перебувають у процесі їх переоформлення, зокрема оформлення спадщини, отримали відмову у державній програмі або зіткнулися з недостатньою оцінкою завданих збитків. Також допомога доступна для тих, хто наразі не має доступу до державної підтримки з інших об'єктивних причин.

Однак ключовою умовою залишається належність до однієї чи кількох категорій соціально вразливого населення. Йдеться про осіб з інвалідністю, людей із тяжкими захворюваннями, самотніх пенсіонерів віком від 60 років, одиноких батьків або опікунів, багатодітні родини, сім'ї з усиновленими дітьми або дітьми під опікою, вагітних жінок та матерів, які виховують дітей віком до трьох років.

Крім того, підтримка надається домогосподарствам, які через війну втратили основне джерело доходу або мають середньомісячний дохід на одного члена сім'ї, що не перевищує 8422 гривні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, З 'явилася життєво важлива гуманітарна допомога: яку підтримку обіцяють пенсіонерам в Запорізькій області.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де та як шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі: де видають підтримку.