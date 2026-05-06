Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі надаються виключно за наявності підтверджених підстав і після проходження встановленої процедури.

Доплати для пенсіонерів в Запоріжжі запроваджені як щомісячний механізм підтримки літніх громадян, що потребують додаткового захисту та фінансової стабільності, повідомляє Politeka.net.

Програма належить до державних соціальних ініціатив і спрямована на підсилення доходів людей старшого віку. Кошти додаються до основного пенсійного забезпечення в межах встановлених гарантій.

Реалізацію здійснює Пенсійний фонд України. Виплата стосується громадян, які досягли 80-річного віку, однак автоматичне призначення тут не застосовується.

Головною умовою є підтверджена потреба у сторонньому догляді. Для цього проводиться медичне обстеження у сімейного лікаря, після чого формується висновок спеціальної комісії. Саме цей документ визначає право на отримання коштів.

Додатково враховується сімейна ситуація. Якщо є працездатні родичі, які за законом зобов’язані забезпечувати догляд, можливість призначення може бути обмежена. Факт спільного чи окремого проживання значення не має.

Розмір щомісячної виплати становить 1038 гривень, що дорівнює 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році базовий показник визначено на рівні 2595 гривень.

Оформлення здійснюється через територіальні підрозділи Пенсійного фонду. Для цього подають заяву, паспорт, ідентифікаційний код та медичний висновок. Після перевірки документів ухвалюється рішення щодо призначення допомоги.

Такий підхід дозволяє адресно спрямовувати підтримку людям, які найбільше потребують стороннього догляду, та забезпечувати їм базовий рівень фінансової стабільності.

