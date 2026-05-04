Графіки відключення світла у Запоріжжі на 5 травня триватимуть за десятками адрес у зв'язку з плановими та профілактичними роботами, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 5 травня будуть діяти у зв'язку з проведенням планових та профілактичних робіт на електромережах. Енергетики підготували детальні графіки тимчасових відключень світла, щоб мешканці змогли підготуватися до обмежень.

З 09:00–17:00 години будуть вимикати електрику через плановий ремонт електрообладнання. Обмеження триватимуть за десятками вулиць:

Базарна — №14а, 14б, 14в

Верхня — №15

Вузівська — №5–11, 8, 8А, 8Б, 12

Героїв полку "Азов" — №73–89, 111–113А

Господарча — №1–19

Грузинська — №5, 6, 7–19, 8, 14–20, 21–37, 24–40

Дністровська — №9–11, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26

Запорізьких вогнеборців — №18–40, 21–39

Кармелюка — №33а

Керченська — №5, 17–29, 17в, 20–32, 31–43, 34–46, 45, 47, 48, 49

Кишинівська — №32, 35

Коса — №4, 4с, 38

Кропивницького — №25, 27–31, 28–36

Культурна — №201, 207, 209

Леоніда Каденюка — №104–126, 113–131, 119, 130–138, 159–173, 175, 177, 179–199, 168–186, 188–204

Максима Прокуратова — №31–35, 32–36

Мала — №1

Миколи Ласточкіна — №1–5, 2–8, 8а, 10, 10д

Молдавська — №1–9, 13, 17–33, 2а, 4–24, 28–34

Насосна — №20, 21, 23, 25, 29

Павлоградська — №11–17, 14–28, 23–37, 34–38, 40, 41, 44а, 46

Павлокічкаська — №28, 30, 32А, 38А

Перспективна — №27, 29, 31, 33, 35

Посадочна — №17–25, 20А, 27, 29

Променева — №13, 15, 17, 17Б, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31

Райдужна — №3, 3А, 4–24, 5–9

Серікова Сергія — №3, 7, 9, 11, 13, 15

Скельна — №24, 32, 34, 35, 35А, 39, 40

Стаціонарна — №27–31

Степова — №121, 181–197, 199–205, 206–218, 220–224

Ужгородська — №3, 5–13, 6–16

Фанатська — №27, 31, 32

Фільтрова — №20, 22, 24

Чорних Запорожців — №27–33, 28–34

Яблучна — №11–29, 14–26, 31–49, 32–42

З 08:00–17:00 години триватимуть відключення електрики у Запоріжжі. Такі знеструмлення охоплять будинки, що розташовані за адресами:

Байди — №1–5, 9–15, 9а, 19–47, 2–48, 33а, 45а, 47

Буковинська — №1–5, 2а, 4–6, 10 п.1–3, 12, 12 п.1–3, 2, 5, 7, 5а, 6, 7–11, 7–19, 8 п.1–2

Вітряна — №1–5, 2–4, 7–29, 8–22, 24–28, 31–49, 32–54, 33А, 51–73

Гданська — №1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону — №79, 83–99, 87, 102, 103, 105–111, 108–122, 113–115, 124–160, 135

Гончарна — №1–39, 43–55, 2–20, 24–62

Грабовського — №1–21, 2–10, 6а

Запорізького Дуба — №1–31, 4–12а, 14а, 16а

Зачиняєва — №22–56, 23–27, 23А, 25, 29, 31–39, 35, 45–53, 50А, 57–61, 58а, 60а, 61а–69, 62–70, 72, 72а, 74, 78–80, 78а, 82, 84–88, 85–87, 89, 90, 91–99, 92а–98, 101, 102–142, 103–107, 105, 107а, 109, 111, 113, 115, 117/1, 117/2, 119, 121, 123, 123А, 123А/1, 123А/2, 125, 144, 146–152, 160, 160а, 162, 166, 168

Кайдашева — №2–26, 3–25, 27–33, 28, 32, 36, 36А, 40–44, 45–49, 49а, 53А

Марко Вовчок — №1–41, 2–18, 20А, 25в

Нечипора Дейкуна — №1–17, 4–18

Нібурівська — №1–25, 2–28

Олени Теліги — №1–41, 43, 45–49, 51, 51а, 2–8, 12–70, 39б, 72а

Ольги Кобилянської — №1–11, 2–12, 2а, 12–48, 27–67

Очеретова — №4–42, 10, 11, 13, 13а, 19, 25, 37–39

Пантелеймона Куліша — №1, 1а, 3/1, 3/2, 3/3, 4–6, 5, 8, 9–71, 10–16, 18–42, 46–70

Професорки Тетяни Денисової — №11–39, 41–43

Сковороди — №1–11, 2–36, 38, 40

Стадіонна — №1–17, 2–10, 14, 18, 19

Тараса Бульби — №1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Фестивальна — №5–11, 6–28, 15–25, 29, 30, 41

Хворостяна — №1–21, 2а–30

Яворницького — №2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б.

