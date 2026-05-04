Рішення щодо призначення грошової допомоги для пенсіонерів в Запорізькій області ухвалюється індивідуально для кожного заявника.

Грошова допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців в Запорізькій області доступна від Естонської ради у справах біженців, пише Politeka.net.

Проєкт втілюється у співпраці із Запорізьким благодійним фондом «Єдність за майбутнє» та спрямований на надання багатоцільової фінансової допомоги громадянам, які найбільше постраждали від наслідків російської агресії.

Рішення щодо призначення виплат ухвалюється індивідуально для кожного заявника. Перед цим фахівці проводять оцінку рівня вразливості під час телефонної консультації. Саме на основі цієї розмови визначається, чи відповідає людина встановленим критеріям програми.

Під час розгляду заявки враховуються обставини, які свідчать про гостру потребу пенсіонерів та інших категорій українців у грошовій допомозі. Зокрема, йдеться про втрату основного годувальника, повне або часткове знищення житла внаслідок бойових дій, наявність інвалідності або серйозних захворювань.

Також особливу увагу приділяють одиноким батькам, родинам, де головним годувальником є жінка, а також домогосподарствам із низьким рівнем доходу.

Окремо розглядаються сім'ї з малолітніми дітьми, новонародженими, вагітними жінками або матерями, які годують грудьми. У пріоритеті також залишаються самотні пенсіонери та інші соціально вразливі категорії населення.

У разі схвалення заявки заявник може отримати 2 220 гривень на кожного члена родини. Виплати надаються на строк від одного до трьох місяців — тривалість залежить від регіону проживання та конкретної ситуації.

Максимально допомога в Запорізькій області може бути призначена для п'яти осіб в одному домогосподарстві.

Переказ коштів здійснюється безпосередньо на банківський рахунок, який заявник вказує під час оформлення заявки.

Джерело: Факти.

