Ініціатива передбачає надання багатоцільової грошової допомоги в Запоріжжі для пенсіонерів та інших категорій населення.

У Запоріжжі пенсіонери та інші соціально вразливі категорії населення можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців, пише Politeka.net.

Програма реалізується у партнерстві із Запорізьким благодійним фондом «Єдність за майбутнє» та спрямована на допомогу громадянам, які найбільше постраждали від наслідків повномасштабної війни.

Ініціатива передбачає надання багатоцільової грошової допомоги людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через російську агресію. Насамперед йдеться про родини, які втратили стабільне джерело доходу, зазнали руйнування житла або потребують термінової матеріальної підтримки в Запоріжжі ті області.

Рішення про надання виплат ухвалюється індивідуально щодо кожного заявника. Перед цим фахівці проводять телефонну консультацію, під час якої оцінюють рівень вразливості домогосподарства. Саме за результатами такої співбесіди визначається відповідність встановленим критеріям програми.

Під час розгляду заявки особливу увагу приділяють обставинам, які свідчать про гостру потребу у допомозі. Зокрема, враховується втрата основного годувальника, повне або часткове знищення житла внаслідок бойових дій, наявність інвалідності, тяжких захворювань чи інших факторів, що суттєво ускладнюють життя родини.

Пріоритет також надається одиноким батькам, домогосподарствам, де головним годувальником є жінка, а також сім'ям із низьким рівнем доходу.

Окрему увагу приділяють родинам, у яких виховуються малолітні діти, є новонароджені, вагітні жінки або матері, які годують грудьми. У списку пріоритетних категорій також залишаються самотні пенсіонери та інші громадяни, які потребують особливого соціального захисту.

У разі позитивного рішення заявник може отримати по 2 220 гривень на кожного члена родини. Допомога надається на період від одного до трьох місяців залежно від регіону проживання, поточної ситуації та рівня потреби.

Максимальна кількість осіб, на яких може бути призначена виплата в межах одного домогосподарства, становить п'ять. Переказ грошової допомоги в Запоріжжі здійснюється безпосередньо на банківський рахунок, вказаний заявником під час подання заявки.

Джерело: Факти.

