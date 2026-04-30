Графіки відключення світла у Запоріжжі на 1 травня будуть тривати за десятками адрес, обмеження триватимуть через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 1 травня будуть тривати за низкою адрес у зв'язку з плановими та профілактичними роботими. З 09:00 до 17:00 години через плановий ремонт електрообладнання у Запоріжжі зникне електрика. Обмеження стосуються таких адрес:

Архипа Куїнджі (Сурікова) — № 14–36

Бориса Грінченка — № 68-84, 73-87

Бориса Грінченка (Крижановського) — № 68–84, 73–87

Володимира Мономаха (Олександра Невського) — № 66

Вроцлавська — № 42-86, 29-45

Голди Меїр (Сусаніна) — № 62–76

Кочубея — № 47–65, 60–74

Кругова — № 171

Марганцева — № 10-30, 7-29

Ніжинська — № 77, 79, 88-90

Семеренка — № 59–63, 60–76

пров. Дніпрорудний — № 10, 6, 8, 12

пров. Спасівський (зокрема колишня Писарева) — № 19-35, 22

З 09:00 до 16:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі, проте вони торкнуться тільки наступних вулиць:

Бєлокопитова — № 5

Володимира Грищенка (Волгоградська) — № 27, 29, 31, 9

Вузівська — № 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Героїв Крут (12 Квітня) — № 63, 65, 69

Гуляйпільська (Брянська) — № 2А, 6

Дунайська — № 3, 3А, 8А

Електролізна — № 15-31, 31А, 26-30, 16

Івана Огієнка (Гастелло) — № 11-19, 21А, 10-20

Павлокічкаська — № 1А

Перспективна — № 1, 1А, 2

Фінальна — № 1, 5

З 09:00 до 15:00 години будуть вимикати електрику через плановий ремонт електрообладнання. Обмеження охоплять такі вулиці:

Герхарда Ремпеля (Дибенка) — № 15–17, 21–31

Карпатська (Анапська) — № 33–63, 26–28, 28а, 34, 34а, 38–40, 38а, б, 40а, 46–72, 65–125

Семеренка — № 1–29, 2–30

Сосюри — № 1–25, 29, 2–32

пров. Костюшка — № 9, 10, 11.

