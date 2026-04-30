Графіки відключення світла у Запоріжжі на 1 травня будуть тривати за десятками адрес, обмеження триватимуть через планові роботи, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 1 травня будуть тривати за низкою адрес у зв'язку з плановими та профілактичними роботими. З 09:00 до 17:00 години через плановий ремонт електрообладнання у Запоріжжі зникне електрика. Обмеження стосуються таких адрес:
- Архипа Куїнджі (Сурікова) — № 14–36
- Бориса Грінченка — № 68-84, 73-87
- Бориса Грінченка (Крижановського) — № 68–84, 73–87
- Володимира Мономаха (Олександра Невського) — № 66
- Вроцлавська — № 42-86, 29-45
- Голди Меїр (Сусаніна) — № 62–76
- Кочубея — № 47–65, 60–74
- Кругова — № 171
- Марганцева — № 10-30, 7-29
- Ніжинська — № 77, 79, 88-90
- Семеренка — № 59–63, 60–76
- пров. Дніпрорудний — № 10, 6, 8, 12
- пров. Спасівський (зокрема колишня Писарева) — № 19-35, 22
З 09:00 до 16:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі, проте вони торкнуться тільки наступних вулиць:
- Бєлокопитова — № 5
- Володимира Грищенка (Волгоградська) — № 27, 29, 31, 9
- Вузівська — № 21, 23, 25, 25А, 27А, 28
- Героїв Крут (12 Квітня) — № 63, 65, 69
- Гуляйпільська (Брянська) — № 2А, 6
- Дунайська — № 3, 3А, 8А
- Електролізна — № 15-31, 31А, 26-30, 16
- Івана Огієнка (Гастелло) — № 11-19, 21А, 10-20
- Павлокічкаська — № 1А
- Перспективна — № 1, 1А, 2
- Фінальна — № 1, 5
З 09:00 до 15:00 години будуть вимикати електрику через плановий ремонт електрообладнання. Обмеження охоплять такі вулиці:
- Герхарда Ремпеля (Дибенка) — № 15–17, 21–31
- Карпатська (Анапська) — № 33–63, 26–28, 28а, 34, 34а, 38–40, 38а, б, 40а, 46–72, 65–125
- Семеренка — № 1–29, 2–30
- Сосюри — № 1–25, 29, 2–32
- пров. Костюшка — № 9, 10, 11.
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі: що змінилося у виплатах.
Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де українцям шукати домівку.
Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Запоріжжі: які негаразди постали перед жителями.