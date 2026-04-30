Графіки відключення світла у Запоріжжі на 1 травня будуть тривати за десятками адрес, обмеження триватимуть через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 1 травня будуть тривати за низкою адрес у зв'язку з плановими та профілактичними роботими. З 09:00 до 17:00 години через плановий ремонт електрообладнання у Запоріжжі зникне електрика. Обмеження стосуються таких адрес:

  • Архипа Куїнджі (Сурікова) — № 14–36
  • Бориса Грінченка (Крижановського) — № 68–84, 73–87
  • Володимира Мономаха (Олександра Невського) — № 66
  • Вроцлавська — № 42-86, 29-45
  • Голди Меїр (Сусаніна) — № 62–76
  • Кочубея — № 47–65, 60–74
  • Кругова — № 171
  • Марганцева — № 10-30, 7-29
  • Ніжинська — № 77, 79, 88-90
  • Семеренка — № 59–63, 60–76
  • пров. Дніпрорудний — № 10, 6, 8, 12
  • пров. Спасівський (зокрема колишня Писарева) — № 19-35, 22

З 09:00 до 16:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі, проте вони торкнуться тільки наступних вулиць:

  • Бєлокопитова — № 5
  • Володимира Грищенка (Волгоградська) — № 27, 29, 31, 9
  • Вузівська — № 21, 23, 25, 25А, 27А, 28
  • Героїв Крут (12 Квітня) — № 63, 65, 69
  • Гуляйпільська (Брянська) — № 2А, 6
  • Дунайська — № 3, 3А, 8А
  • Електролізна — № 15-31, 31А, 26-30, 16
  • Івана Огієнка (Гастелло) — № 11-19, 21А, 10-20
  • Павлокічкаська — № 1А
  • Перспективна — № 1, 1А, 2
  • Фінальна — № 1, 5

З 09:00 до 15:00 години будуть вимикати електрику через плановий ремонт електрообладнання. Обмеження охоплять такі вулиці:

  • Герхарда Ремпеля (Дибенка) — № 15–17, 21–31
  • Карпатська (Анапська) — № 33–63, 26–28, 28а, 34, 34а, 38–40, 38а, б, 40а, 46–72, 65–125
  • Семеренка — № 1–29, 2–30
  • Сосюри — № 1–25, 29, 2–32
  • пров. Костюшка — № 9, 10, 11.

