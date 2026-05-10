Гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення в Запорізькій області надається через новий благодійний проєкт, пише Politeka.net.

Проєкт реалізується консорціумом LINK (об’єднання БФ Angels of Salvation, БО Координаційний гуманітарний центр та БО Благодійний фонд «Рокада» ») за фінансової підтримки Гуманітарного фонду України.

У Запорізькій області, зокрема в межах Запорізького району, продовжується реалізація програм гуманітарної підтримки для населення, яке постраждало внаслідок бойових дій. Гуманітарна допомога в Запорізькій області спрямована на забезпечення базових потреб песіонерів та інших категорій українців, які залишаються у прифронтових громадах або змушені були покинути свої домівки.

Підтримку можуть отримати люди, які відповідають щонайменше одному критерію (не застосовується для зони 0–20 км):

люди віком 60+ (пенсіонери);

люди з інвалідністю;

родини з 3-ма або більше неповнолітніми дітьми;

одинокі батьки / опікуни;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

родини, чиї будинки були пошкоджені внаслідок обстрілів.

У межах гуманітарного реагування мешканці регіону отримують необхідні засоби для щоденного життя. Зокрема, для маломобільних людей передбачено спеціалізовані гігієнічні набори, адаптовані до їхніх потреб. Водночас інші категорії населення забезпечуються базовими гігієнічними комплектами, що дозволяє підтримувати належні санітарні умови навіть у складних обставинах.

Також впроваджуються програми грошової допомоги, які мають на меті підтримати людей у найкритичніші моменти. Йдеться про багатоцільові виплати для тих, хто постраждав від обстрілів, мешканців прифронтових територій, а також громадян, які були змушені нещодавно евакуюватися.

До реалізації ініціатив долучаються партнерські благодійні організації. Зокрема, фонд «Мирне небо Харкова», як субпартнер Координаційного гуманітарного центру, забезпечує додаткову підтримку у вигляді наборів непродовольчих товарів і продуктових пакунків.

