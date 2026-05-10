Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения в Запорожской области предоставляется через новый благотворительный проект, пишет Politeka.net.

Проект реализуется консорциумом LINK (объединение БФ Angels of Salvation, БУ Координационный гуманитарный центр и БУ Благотворительный фонд «Рокада») при финансовой поддержке Гуманитарного фонда Украины.

В Запорожской области, в частности в пределах Запорожского района, продолжается реализация программ поддержки для населения, пострадавшего в результате боевых действий. Гуманитарная помощь в Запорожской области направлена ​​на обеспечение базовых потребностей песионеров и других категорий украинцев, которые остаются в прифронтовых общинах или вынуждены были покинуть свои дома.

Поддержку могут получить люди, которые отвечают по меньшей мере одному критерию (не применяется для зоны 0–20 км):

люди в возрасте 60+ (пенсионеры);

люди с инвалидностью; семьи с 3 или более несовершеннолетними детьми;

одинокие родители/опекуны;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

семьи, чьи дома были повреждены в результате обстрелов.

В рамках помощи реагирования жители региона получают необходимые средства для повседневной жизни. В частности, для маломобильных людей предусмотрены специализированные гигиенические наборы, адаптированные к их потребностям. В то же время, другие категории населения обеспечиваются базовыми гигиеническими комплектами, что позволяет поддерживать надлежащие санитарные условия даже в сложных обстоятельствах.

Также внедряются программы денежной помощи, направленные на поддержание людей в самые критические моменты. Речь идет о многоцелевых выплатах для пострадавших от обстрелов, жителей прифронтовых территорий, а также граждан, которые были вынуждены недавно эвакуироваться.

К реализации инициатив входят партнерские благотворительные организации. В частности, фонд «Мирное небо Харькова» как субпартнер Координационного центра обеспечивает дополнительную поддержку в виде наборов непродовольственных товаров и продуктовых упаковок.

