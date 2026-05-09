Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется в разных категориях продовольственного рынка, где изменения затронули как мясные, так и базовые товары ежедневного потребления, сообщает Politeka.

В сегменте мяса самые большие колебания демонстрирует говядина. Гуляш стоит в среднем 430,96 грн за килограмм. В торговых сетях наблюдается существенный разброс: Metro предлагает 323,89 грн, Novus - 479,00 грн, Megamarket - 490,00 грн. По сравнению с предыдущим месяцем, средний показатель вырос на 26,67 грн, что свидетельствует о постепенном подорожании мясной продукции на фоне издержек производства и логистики.

Бакалейная группа демонстрирует умеренную динамику. Пшено стоит в среднем 51,75 грн за килограмм. В Metro цена составляет 51,00 грн, у Auchan - 52,50 грн. В месяц рост составил 1,00 грн, что указывает на относительную стабильность зерновых позиций с незначительными колебаниями.

В молочном сегменте зафиксированы разнонаправленные изменения. Молоко "Яготинское" 2,6% (900 мл) имеет среднюю стоимость 57,60 грн. В сетях цены варьируются: Novus – 44,99 грн, Auchan – 57,90 грн, Metro – 59,50 грн, Megamarket – 68,00 грн. В среднем за месяц показатель прибавил 3,54 грн, что отражает нестабильную динамику рынка в зависимости от поставщиков и торговых условий.

В результате подорожание продуктов в Запорожье носит неравномерный характер: наиболее ощутимые изменения наблюдаются в мясной категории, в то время как зерновые и молочные товары демонстрируют умеренные колебания. Общая ситуация на рынке свидетельствует о разном темпе изменения стоимости в зависимости от группы товаров и структуры затрат в цепи снабжения.

