Подорожчання продуктів у Запоріжжі фіксується у різних категоріях продовольчого ринку, де зміни торкнулися як м’ясних, так і базових товарів щоденного споживання, повідомляє Politeka.

У сегменті м’яса найбільші коливання демонструє яловичина. Гуляш коштує в середньому 430,96 грн за кілограм. У торгових мережах спостерігається суттєвий розкид: Metro пропонує 323,89 грн, Novus — 479,00 грн, Megamarket — 490,00 грн. Порівняно з попереднім місяцем середній показник зріс на 26,67 грн, що свідчить про поступове здорожчання м’ясної продукції на тлі витрат виробництва та логістики.

Бакалійна група демонструє помірну динаміку. Пшоно коштує в середньому 51,75 грн за кілограм. У Metro ціна становить 51,00 грн, в Auchan — 52,50 грн. За місяць зростання склало 1,00 грн, що вказує на відносну стабільність зернових позицій із незначними коливаннями.

У молочному сегменті зафіксовано різноспрямовані зміни. Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) має середню вартість 57,60 грн. У мережах ціни варіюються: Novus — 44,99 грн, Auchan — 57,90 грн, Metro — 59,50 грн, Megamarket — 68,00 грн. У середньому за місяць показник додав 3,54 грн, що відображає нестабільну динаміку ринку залежно від постачальників і торгових умов.

У підсумку подорожчання продуктів у Запоріжжі має нерівномірний характер: найбільш відчутні зміни спостерігаються у м’ясній категорії, тоді як зернові та молочні товари демонструють помірні коливання. Загальна ситуація на ринку свідчить про різний темп зміни вартості залежно від групи товарів та структури витрат у ланцюгу постачання.

