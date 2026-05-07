Зміни у новому графіку руху транспорту в Запоріжжі пояснюють зменшенням обмежень у подачі електроенергії.

Новий графік руху транспорту в Запоріжжі оновили через повернення стабільнішого енергоживлення, передає Politeka.

У місті відкоригували роботу автобусного маршруту №56, який із 5 травня відновлює стандартну схему курсування.

Про це повідомили у комунальному підприємстві «Запоріжелектротранс». Перевезення знову здійснюються за напрямком «Комбінат «Запоріжсталь» – Центральна прохідна».

Зміни пояснюють зменшенням обмежень у подачі електроенергії. Це дозволило повернути попередній режим руху без скорочень і коригувань інтервалів.

У комунальних службах зазначають, що рішення має тимчасовий характер і залежить від подальшої ситуації в енергосистемі регіону. У разі нових обмежень можливі повторні корекції.

Паралельно в місті розглядають варіант розширення пільг у громадському транспорті. Серед обговорюваних ініціатив — можливе безкоштовне перевезення у трамваях і тролейбусах на період воєнного стану, але остаточного рішення поки немає.

Окремо повідомляється, що на загальноукраїнському рівні оновили правила повернення залізничних квитків на внутрішні рейси. Нові умови вже застосовуються і для пасажирів із Запоріжжя.

Крім того, варто згадати подорожчання проїзду у Запорізькій області, яке гостро відчули жителі Кушугума та Балабиного. Поїздка з Кушугума до обласного центру тепер коштує 40 гривень в один бік, хоча ще тиждень тому тариф складав 27 гривень.

Пасажири зазначають, що витрачати 80 гривень щодня лише на дорогу до роботи при невеликих зарплатах - це дуже накладно.

Водночас, люди ставляться до ситуації з розумінням, адже водії щодня ризикують життям, працюючи під постійними обстрілами та загрозою атак дронів.

