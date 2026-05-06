Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області формується завдяки поєднанню державних програм і ініціатив громадян.

Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області залишається доступним як у приватному секторі, так і в місцях компактного розселення, повідомляє Politeka.

Пропозиції охоплюють різні формати — від окремих кімнат до спеціально облаштованих шелтерів.

У регіоні доступні варіанти з різними умовами та вимогами до майбутніх мешканців.

У Вільнянському районі, в селі Вільнокур’янівське, власник будинку пропонує кімнату для жінки, яка опинилася у складних обставинах. Оселя розташована приблизно за 30 кілометрів від обласного центру. Є інтернет, генератор, побутова техніка, пічне опалення. Частина зручностей знаходиться на подвір’ї. Від мешканки очікують допомоги в господарстві та дотримання порядку.

У самому Запоріжжі діє система тимчасового розміщення. Станом на початок 2026 року доступно понад тисячу вільних місць у різних закладах. Йдеться про модульні містечка, гуртожитки, комунальні та благодійні шелтери.

Для заселення потрібно звернутися до профільних служб і підготувати базові документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця. Після цього укладається договір на шість місяців із можливістю продовження.

Фахівці підкреслюють, що безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області формується завдяки поєднанню державних програм і ініціатив громадян. Це дозволяє оперативно реагувати на потреби та забезпечувати тимчасовий прихисток.

Також варто зауважити, що перед переїздом радять уточнювати деталі: умови, доступні зручності та перелік обов’язків, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.

