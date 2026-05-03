Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі стала актуальною темою після появи інформації про нову програму виплат для вразливих категорій.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі передбачена в межах програми БФ «Право на захист», яка охоплює окремі категорії населення, повідомляє Politeka.

Йдеться про виплати до 12 300 грн у межах проєкту «Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної підтримки постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)».

Програму реалізує БФ «Право на захист» як партнер Консорціуму Реагування, координованого ACTED, за фінансової підтримки уряду США.

Ініціатива поширюється на Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську і Харківську області.

Саме тому грошова допомога для ВПО в Запоріжжі доступна для жителів регіону, які відповідають встановленим вимогам програми.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи або місцеві мешканці, які проживають поблизу лінії фронту чи державного кордону з російською федерацією у межах визначених областей.

Однією з головних умов є низький рівень доходу. Середньомісячний дохід домогосподарства має бути нижчим за 8 422 грн на одну особу.

Окремо передбачено пілотну реєстрацію для переселенців, які були змушені залишити місце проживання через загрозу безпеці, переїхали понад 45 днів тому, але не більше ніж 6 місяців тому.

Також важливо, що люди проживають на відстані понад 50 км від лінії фронту або державного кордону з росією.

Організатори наголошують, що навіть відповідність одному чи кільком критеріям не гарантує автоматичного надання грошової допомоги для ВПО в Запоріжжі.

Під час відбору додатково враховують зайнятість, наявність інвалідності або серйозного медичного стану, склад родини, вік членів домогосподарства, тип населеного пункту, статус переміщення та інші соціальні чинники.

