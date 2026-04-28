Графіки відключення світла у Запоріжжі на 29 квітня будуть тривати у зв'язку з плановими та профілактичними роботами в електромережах.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 29 квітня вводяться за десятками адрес через планові роботи в електромережах, пише Politeka.net.

Про це розповіли в «Запоріжжяобленерго».

Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, адже проведення таких заходів є необхідною умовою для забезпечення стабільного електропостачання в подальшому. Енергетики також рекомендують заздалегідь зарядити необхідні пристрої та, за можливості, мінімізувати використання електроенергії у години відключень.

З 10:00–17:00 години будуть тривати обмеження, що охоплять низку вулиць у Запоріжжі. Зокрема, світло зникне через плановий ремонт електрообладнання за такими адресами:

Архипа Куїнджі — № 14–36

Бориса Грінченка — № 68–84, 73–87

Голди Меїр — № 62–76

Кочубея — № 47–65, 60–74

Семеренка — № 59–63, 60–76.

З 09:00–17:00 години будуть вимикати електрику через плановий ремонт електрообладнання. Обмеження будуть діяти за такими вулицями:

Академіка Івченка — № 22–34, 25–35, 26

Бодянського — № 1–61, 2–52

Бориса Грінченка — № 68–84, 73–87

Вузлова — № 1А

Героїв Дніпра — № 31, 33, 35–41, 47, 51–65, 32–40, 42, 44–72

Іванова — № 37–43, 45, 47, 51–75, 77, 79, 81

Світловодська — № 1–55, 2–54, 40А, 40Б, 57, 59, 61–95, 56–96, 98–102

Селищна — № 1–17, 2–20, 19, 21–55, 22–48, 50, 57–95, 50–84

Січеславська — № 1–13, 2/4, 6–88, 8, 15–57, 15В, 30, 37–57, 38, 59–63, 88–116, 95, 116А

Фелікса Мовчановського — № 35, 39, 42, 44

Чумацтва — № 29–35

площа Інженерна — № 1

пров. Самопливний — № 14А

пров. Спасівський — № 19–35, 22

шосе Дніпровське — № 24А, 28.

Останні новини України:

