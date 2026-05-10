Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області забезпечується завдяки поєднанню державних механізмів і приватних ініціатив.

Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області продовжують пропонувати як приватні власники, так і місця організованого розміщення, повідомляє Politeka.

Пропозиції охоплюють різні формати поселення — від окремих кімнат у будинках до проживання в модульних містечках і шелтерах. Умови залежать від локації та домовленостей із власниками або адміністрацією об’єктів.

У Вільнянському районі, зокрема в селі Вільнокур’янівське, власник оселі пропонує кімнату для жінки, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Будинок розташований приблизно за 30 км від Запоріжжя. У помешканні є інтернет, генератор, побутова техніка та пічне опалення, однак частина зручностей винесена на подвір’я. Від мешканки очікують допомоги в господарстві та дотримання порядку.

У Запоріжжі діє система тимчасового розселення для внутрішньо переміщених осіб. Станом на початок 2026 року доступними залишаються понад тисячу місць у різних об’єктах — гуртожитках, комунальних закладах, благодійних притулках і модульних містечках.

Для оформлення поселення необхідно звернутися до відповідних служб та надати базовий пакет документів: паспорт, ідентифікаційний код і довідку ВПО. Після цього укладається договір, зазвичай строком до шести місяців із можливістю продовження.

Перед заселенням радять заздалегідь уточнювати умови проживання, доступні побутові зручності та обов’язки сторін, аби уникнути непорозумінь під час подальшого проживання.

